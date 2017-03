Giám khảo không được tiết lộ nội dung bài thi

Bên cạnh đó, để tránh tâm lý học tủ cho thí sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin đồn thất thiệt về đề thi, gây rối nhiễu thông tin như kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Đặc biệt, các hội đồng tuyển sinh chú ý đề phòng gian lận thi cử bằng công nghệ cao đưa đề thi từ trong phòng thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào phòng thi.



Công tác in sao đề thi được Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý ở các hội đồng tuyển sinh. Bộ đã đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi an toàn.



Với việc đi lại của thí sinh, bộ đề nghị ngành Giao thông- Vận tải ưu tiên giải quyết và giảm giá vé tàu xe cho thí sinh, tăng cường phương tiện vận, tổ chức giao thông hợp lý để tránh tình trạng tắc đường trong các ngày thi.



Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đã gửi công điện cho các bộ ngành, UBND các tỉnh thành và Trung ương Đoàn... đề nghị hỗ trợ, phối hợp với hội đồng tuyển sinh ở các trường ĐH-CĐ và bộ GD-ĐT, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.





Theo Nguyễn Hường (VNN)