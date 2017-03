Giám sát về văn minh đô thị: Trường THPT Phú Nhuận: trường học không khói thuốc

Đã vận động không chỉ học sinh, giáo viên mà cả bảo vệ nhà trường cũng không hút thuốc lá. Từ đó tạo ra một môi trường học tập trong sạch cho cả thầy và trò.

Hai năm trở lại đây, trường không có học sinh vi phạm giao thông (tính theo hồ sơ của công an gửi về trường), không có học sinh sử dụng xe máy đến trường. Biện pháp của nhà trường là phối hợp chặt chẽ với công an không ký giấy xác nhận cho học sinh đi nhận xe vi phạm; học sinh vi phạm về giao thông sẽ được nhà trường truy tên và địa chỉ trong hồ sơ của công an để học sinh không thể chối cãi hành vi. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với công an quận tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh mỗi đầu năm học; kiểm tra việc đi xe máy của học sinh ngay tại cổng trường.

Cùng ngày, làm việc với Ban Văn hóa-Xã hội, các cử tri tại khu chung cư Bàu Cát 2 (phường 10, quận Tân Bình) bày tỏ bức xúc: Do chưa thành lập ban quản trị, thiếu người quản lý chung nên tại đây xảy ra việc lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, vứt rác bừa bãi, chạy xe lạng lách... gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống chung cư. Việc chậm thành lập ban quản trị chung cư càng làm cho tình hình phức tạp hơn...

Bà Lê Thị Nga, Chủ tịch phường, cho biết đến nay chung cư mới thành lập được 4/6 tổ dân phố. Phường đang quy hoạch, sắp xếp để thành lập tiếp các tổ dân phố còn lại và hình thành một khu phố tại chung cư này.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, đề nghị Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình, lãnh đạo phường và quận Tân Bình nên chấn chỉnh. Cụ thể là sớm hình thành khu phố của chung cư, qua đó mới phát huy hiệu quả truyền đạt lại các chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương của thành phố về nếp sống văn minh đô thị để mọi người dân cùng thực hiện.