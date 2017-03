Giám thị bị đau phải đi cấp cứu trong buổi thi

Theo đó, giám thị bị phát bệnh khẩn cấp trên thuộc hội đồng thi THCS Chu Văn An (TP Huế). Đang làm công tác tuyển sinh giữa buổi thi, giám thị này bị đau trong người và được đưa xuống cấp cứu tại phòng y tế của điểm thi. Đi kèm giám thị có công an theo để giám sát. Tuy có xe cấp cứu chờ sẵn để có thể đưa liền giám thị đến BV ĐH Y - dược nếu tình trạng bệnh nặng. Nhưng may mắn, giám thị đã đỡ và tiếp tục quay trở lại điểm thi làm nhiệm vụ.



Cũng tại hội đồng thi này, thí sinh Lê Thị Lan (trú xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải đi cấp cứu do viêm ruột thừa ngay sau buổi thi thứ hai. Thí sinh này bị đau từ buổi thi đầu sáng 9/7, nhưng được các bác sĩ cho truyền dịch, cho thuốc giảm đau nên đã vào làm bài được. Tuy nhiên, vào cuối giờ chiều cùng ngày, do đau nặng quá nên phải nhập BV ĐH Y - dược để mổ nội soi ruột thừa.





