Giám thị gạ nữ sinh “đổi tình lấy điểm”

PV đã có buổi tiếp xúc với ông T.T.B, “nhân vật” chính trong vụ việc. Ông này thừa nhận có chuyện “gạ tình đổi điểm” nhưng phủ nhận chuyện chủ động đề nghị học sinh.



Phóng viên: Ông có thừa nhận đã từng nhắn tin, gọi điện gạ tình học sinh?



Ông T.T.B: Tôi thừa nhận là có nhắn, gọi điện nhưng là khi người nhắn tin với mình đề nghị. Nếu người ta không đề nghị thì mình không thể nào làm.



* Theo phản ánh, ông chính là người chủ động nhắn tin, gọi điện, đặt vấn đề với học sinh trước?



- Tại vì khi học sinh biết điểm yếu thì gặp rồi nói chuyện. Nếu các em gợi ý thì mới làm được.



* Nếu học sinh chủ động nhắn tin thì đã không tố cáo với ông Phan Minh Khoa thời điểm tháng 12.2012, cũng như “cầu cứu” Báo Thanh Niên Online? Ông vẫn không thừa nhận mình đã chủ động?



- Không. Vì phải sau học kỳ 1 tôi mới nhận giúp. Thời điểm tháng 12 tôi không thể giúp nên không thể có chuyện nhắn tin cho học sinh. Nói chung lúc tôi nhắn tin ban đầu như thế nào thì tôi không nhớ. Nếu tôi nhắn tin cho ai thì phải biết nó có nguyện vọng không. Tôi thấy có nguyện vọng thì mới (ngập ngừng - PV).



* Có trường hợp phản ánh ông đề nghị học sinh vào nhà nghỉ?



- Đó là trường hợp một học sinh nữ chủ động đề nghị và hẹn tôi. Tôi có chở bé đó vào nhà nghỉ nhưng bé đó lại muốn về nên tôi chở về. Do bé đề nghị thì tôi (ngập ngừng). Tôi chỉ vào nhà nghỉ rồi chở học sinh đó về theo đề nghị. Đúng là tôi làm điều đó là có vi phạm. Thường thì tôi hay đặt vấn đề về tiền. Nếu em muốn giúp thì em phải chi tiền ra. Nhưng trường hợp học sinh này lại nói là không có tiền và đề nghị về tình.



* Ông có thể nói rõ hơn về việc ra giá tiền với học sinh?



- Tiền đề nghị khoảng vài triệu thôi vì tuổi học sinh thì không có nhiều. Tiền này là để giúp cho các bé lên lớp. Tuy nhiên phải biết nó không nằm trong dạng điểm chết thì mới xin được.



* Có trường hợp phản ánh khi không chấp nhận yêu cầu quan hệ nam nữ do ông đề nghị, ông đe dọa sẽ bị điểm thấp cuối năm. Ông trả lời sao về vấn đề này?



- Đúng là tôi có dọa như vậy vì biết trước điểm của em này thấp quá, không nâng nổi.



* Như vậy là ông có thể can thiệp nâng hoặc hạ điểm của học trò?



- Nói chung là vụ tin nhắn thì có nhắn với các em. Còn những cái như xin điểm thì tôi không có quyền sửa điểm. Có những cái em đó biết được điểm số, tôi coi em nào điểm không quá tệ thì nhận giúp. Thực chất là nhìn trên cơ sở điểm thấy em đó có thể lên lớp chứ tôi không cần giúp em đó cũng lên lớp được.



* Có chuyện ông xin nâng điểm thông qua mối quan hệ với giáo viên bộ môn hay không?



- Nhiều thầy cô ở đây rất khó. Gặp cái môn đó giáo viên khó quá làm sao xin được. Tùy thầy cô mà họ nói để họ xem chứ không thể nào nói để họ cho. Nói chung là tùy theo học sinh có thể xin hay không. Nếu điểm thấp quá thì không xin nổi.