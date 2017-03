Giám thị không tự ý giải thích nội dung đề thi

Sau sự cố giám thị giải thích sai đề Toán tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sự cố sao in sai đề thi môn Vật lý tại Quy Nhơn, Bộ GD&ĐT vừa có công văn khẩn gửi các Hội đồng tuyển sinh, trong đó tập trung nhấn mạnh việc phổ biến các quy định của quy chế tới các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

Theo đó, giám thị đặc biệt lưu ý tới 6 nhiệm vụ trọng tâm như tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh khác tại điểm thi đều không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ; Việc bố trí lại chỗ ngồi của thí sinh sau khi thí sinh đã vào phòng thi (với các phòng thi có các số báo danh trống do thí sinh vắng mặt) do điểm trưởng mỗi điểm thi quyết định để đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các thí sinh.

Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ cho thí sinh Quy chế thi trong buổi làm thủ tục dự thi, nhắc nhở thí sinh đi sớm để đề phòng tắc đường, không mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. Tất cả thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi;

Cán bộ coi thi chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh (đối với các môn thi tự luận) sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp. Bóc đề thi môn tự luận và trắc nghiệm theo đúng quy định; Không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề thi.

Cán bộ coi thi tuyệt đối không được để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợp để nhầm lẫn, mất mát, thất lạc bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túc, theo đúng quy định của Quy chế;

Khi thí sinh nộp bài thi, cán bộ coi thi phải đếm kỹ số tờ giấy thi, đồng thời yêu cầu thí sinh tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh đối với từng buổi thi của từng môn thi.

Với đề thi thừa của từng môn thi, của từng phòng thi, giám thị phải cho vào phong bì dán kín và niêm phong ngay tại phòng thi.

Đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2009 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9-10/7/2009. Có 98 đại học, học viện, trường đại học tổ chức thi. Đây là đợt thi có nhiều khối thi, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận. Do vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng thi tổ chức ngay việc sơ kết và rút kinh nghiệm nghiêm túc về những mặt được và chưa được trong công tác chuẩn bị tổ chức thi đợt I, triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, sai sót đã gặp phải ở đợt I, không bố trí những cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong đợt I tham gia công tác tuyển sinh ĐH đợt II.

Ngoài ra, trong quá trình in sao, phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD và đề thi gốc in từ đĩa CD. Đề thi phải được in rõ ràng, chính xác, đủ số lượng cho thí sinh; Đề thi được niêm phong đến từng phòng thi.