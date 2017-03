Giám thị lúng túng vì quy định của Bộ

* Kẹt xe trên cầu sông Hàn trong ngày đầu làm thủ tục thi ĐH



Sáng 3.7, TS dự thi vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã có mặt tại 41 điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe thông báo quy chế thi.



Trong đợt thi này, Đà Nẵng có hơn 38.000 TS đăng ký dự thi vào các trường và thi nhờ ở 3 khối A, A1 và V.



Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, ĐH Đà Nẵng đã cử gần 2.373 giám thị coi thi, cùng 600 cán bộ phục vụ, điểm trưởng, điểm phó...

TS dò tìm phòng thi - Ảnh: Diệu Hiền Năm nay số lượng TS đến làm thủ tục đông hơn so với mọi năm, một phần là do TS muốn nắm những quy chế mới tại kỳ thi này.



Tại Hội đồng thi THCS Trưng Vương, nhiều TS đã được lãnh đạo điểm thi điều chỉnh sai sót về khối thi, khu vực ưu tiên...



Lo lắng lớn nhất của các giám thị coi thi vẫn là việc cho phép mang một số thiết bị vào phòng thi.



Theo cô Nguyễn Thị Kim Bình, Điểm trưởng điểm thi THCS Trưng Vương, tại cuộc họp triển khai sáng nay với các giám thị, các điểm trưởng, điểm phó đặc biệt lưu tâm đến vấn đề cho phép TS mang một số thiết bị vào phòng thi.

Cầu sông Hàn kẹt xe trước giờ TS đến các điểm thi làm thủ tục - Ảnh: Diệu Hiền "Thực ra đây là việc làm hoàn toàn mới đối với các giám thị. Để chắc chắn, chúng tôi nhắc nhở các giám thị coi thi, khi TS bước vào phòng thi phải kiểm tra thật kỹ lưỡng. Với những thiết bị lạ, phải kiểm tra xem có chế độ nghe hoặc chạy chữ, tài liệu cài hiện trên màn hình hay không... Nếu có thì phải loại trừ ngay, không cho TS mang vào phòng thi", cô Nguyễn Thị Kim Bình cho biết.



Cũng theo cô Bình, đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi thiết bị bây giờ quá tinh vi, giám thị sẽ gặp khó khăn để phân loại, giám sát.



Trong khi giám thị căng thẳng vì quyết định mới của Bộ GD-ĐT về việc cho mang ghi âm, ghi hình vào phòng thi, thì nhiều TS tỏ ra hết sức bình thản trước quyết định này.



"Em chẳng quan tâm, vào thi chỉ hy vọng làm bài cho tốt, mang máy ghi âm và quay phim vào để làm gì?", TS Nguyễn Đức Tính (Quảng Bình) nói.



Để đảm bảo an toàn cho TS trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã quyết định không cho xe ben lưu thông vào giờ cao điểm (trước và sau buổi thi) trong suốt thời gian thi ĐH, CĐ.



Sáng 3.7, do lưu lượng xe lưu thông trước 8 giờ sáng đến các điểm thi quá đông, nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe tại cầu sông Hàn trong thời gian dài. Diệu Hiền