Gian nan đường “cõng” chữ

Phước Bình, một xã miền núi xa xôi nhất của huyện Bác Ái (Ninh Thuận), có đến 99% dân số là đồng bào Raglay và gần 70% trong số đó thiếu đói triền miên. Vậy nhưng vùng đất điạ đầu này lại là nơi có tỷ lệ học sinh ra lớp cao nhất huyện với gần 900 học sinh các cấp học, chiếm gần một phần ba số dân của xã.

Băng đèo đưa học trò đến lớp

5 giờ sáng một ngày cuối tháng 8, chúng tôi theo thầy giáo Lộ Phú Thiệu để lên Phước Bình. Hơn 50 cây số đường nhựa của Quốc lộ 27A và 27B trôi dần, những con đường đèo lởm chởm vách đá tai mèo hiện ra khi còn cách Phước Bình 30 cây số. Thầy Thiệu nói đường vậy là đã dễ đi lắm, hai năm trước mưa một trận là Phước Bình thành ốc đảo giữa rừng. Xe máy Trung Quốc không chạy nổi nên chỉ riêng đoạn đường đá tai mèo này giáo viên phải tốn gần 200 ngàn tiền xe thồ. Có giáo viên cả học kỳ mới dám về thăm nhà một lần.

900 học sinh của hai cấp học với ba điểm trường nằm rải rác cách nhau gần 10 cây số. Gần 60 giáo viên của cả ba trường phải thay nhau đến tận nhà từng em vận động ra lớp. Cô Nguyễn Thị Tố Oanh, trường Phước Bình A, nói các thầy cô phải dành cả tháng cho công việc này vì mỗi ngày giỏi lắm một giáo viên chỉ vận động được ba đến bốn em ra lớp. Lội suối gần chục cây số đến nhà nhưng nhiều khi các em theo cha mẹ lên rẫy, lại phải tiếp tục cuốc bộ đi tìm. Có giáo viên đến nơi đành phải quay về khi chưa kịp thốt ra lời gọi ra lớp nào vì một lý do: tranh thủ mấy tháng hè nhiều em đã cưới vợ, bắt chồng. Thầy Thiệu nói đợt vận động ra lớp hè này, thầy vừa tiễn ba học trò cũ lớp tám của mình là Chammalé Thị Huynh, Đarúi Cà Tí lấy chồng và Bu Bu Đen đi lấy vợ, “Vậy là còn đỡ, mấy em này ít ra cũng 17, 18 tuổi. Một đồng nghiệp của tôi ở trường Phước Bình C học kỳ một năm học trước đã tiễn cô học trò... lớp bốn Pinăng Hội chỉ mới 14 tuổi rời lớp bắt chồng...” - thầy cười buồn, kể.

Nhưng đó chỉ là vài trường hợp đặc biệt mà các thầy cô không thể “hóa giải”. Chủ tịch xã Pinăng Hoàng tự hào “khoe” một loạt giấy khen, khi mấy năm rồi Phước Bình dẫn đầu cả huyện về tỷ lệ 98% học sinh ra lớp. Chỉ cho chúng tôi xem lớp nội trú dân nuôi, ông Hoàng cho biết cứ vào năm học mới thường xuyên có 30 em ở các thôn xa Pacray 1 và Pacray 2 ở lại, “Các em thỉnh thoảng về nhà có bắp đem bắp, có lúa đem lúa. Còn lại thì xã đi vận động nhưng nhiều tháng mất mùa, nguồn tài trợ cũng cạn nên các em lại phải nhờ gạo của thầy cô” - kể xong ông thiệt thà: “Cả tỉnh chỉ có hai điểm nội trú dân nuôi hoạt động, tỉnh cứ khen xã miết nhưng không có mấy thầy, mấy cô thì xã cũng chịu thôi!”.

Canh cánh nỗi lo bỏ học vì nghèo

Trở lại Phước Bình khi năm học đã đi gần hết nửa thời gian, thầy Thiệu, cô Oanh... và các thầy cô khác đã gặp lúc cuối hè vẫn tất bật với những việc ngoài giáo án. Ai cũng bảo vận động ra lớp vất vả có một tháng, còn các em suốt chín tháng của năm học, ngày nào cũng phải băng rừng. Cực nhất là gần 100 em học sinh cấp hai của xã ở thôn Pacray 1, Paray 2 và Bố Lang cũ phải cuốc bộ gần 10 cây số để đến trường. Theo chân thầy Bạch Văn Sinh chúng tôi đến nhà Pinăng Thị Ngánh, học lớp tám ở thôn Pacray 1. Năm học trước, Ngánh là một trong những học sinh lớp bảy hiếm hoi đạt danh hiệu tiên tiến. Danh hiệu ấy dưới đồng bằng rất bình thường nhưng ở thôn Pacray 1 này thì đó là một kỳ tích.

Trưởng thôn Katơ Biên cho biết tổng cộng có hơn 30 em đang theo học cấp hai ở trường “nhô”(*) thôn Gia É. Nhưng không có em nào đủ tiền mua xe đạp nên tất cả đều phải cuốc bộ hoặc góp gạo, ở lại điểm nội trú dân nuôi. Tội nhất trong số đó là học sinh Katơ Toàn, học khá nhưng năm học tới có thể em phải nghỉ học. Không chỉ vì thiếu xe đạp mà còn vì Toàn bị cận nặng nhưng không có tiền đi đo kính. Trong số các học sinh tiểu học ở những điểm trường xa này, thầy Sinh cho biết Katơ Thị My là học sinh được nhiều giáo viên yêu quý nhất. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai chị em phải ở ké với bác trong một gian bếp riêng. Nhưng My là học sinh giỏi duy nhất khối lớp bốn của trường Phước Bình B và viết chữ rất đẹp. Thầy Sinh không giấu được nỗi lo khi người bác của My cũng rất nghèo, năm tới nữa lên cấp hai không biết em có còn được theo học không khi mà nhà em vẫn còn một người em nữa học lớp ba cũng đang sống bám vào gian nứa nghèo khó của bác.

Về lại điểm trường, chúng tôi được các hiệu trưởng cho xem những con số tổng kết năm học trước. Số học sinh yếu vẫn còn nhiều, học sinh khá rất ít và hầu như không có học sinh giỏi. Nhưng điều làm chúng tôi thấy ấm lòng nhất khi chỉ có 5% học sinh bỏ lớp so với đầu năm học. Con số ấy với một trường dưới xuôi có thể rất bình thường nhưng ở xã địa đầu của Ninh Thuận này 95% các em còn lại vẫn tiếp tục đến lớp, tiếp tục vượt mỗi ngày gần 10 cây số đến trường khi có thể bụng vẫn chưa no, có lẽ đã đủ để gọi là thành tích vượt bậc trong học tập.