Gian nan nhập học mầm non, tiểu học

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã gặp phải không ít khó khăn để mong con được nhập học sớm.

Khổ vì ưu tiên cho trẻ năm tuổi

Năm học 2012-2013, TP quyết liệt thực hiện phổ cập mầm non năm tuổi. Vì vậy, nhiều quận, huyện như Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, quận 8… sốt sắng vận động và ưu tiên tối đa cho trẻ năm tuổi khiến các độ tuổi khác bị “cắt giảm” mạnh.

Không ít phụ huynh có con nhỏ lo lắng vào năm học không biết sẽ gửi con đi đâu. Như quận Gò Vấp, Phòng Giáo dục mạnh tay yêu cầu các trường mầm non công lập không nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi. Do trên địa bàn còn hai phường chưa có trường mầm non nên năm nay trẻ tuổi mầm và chồi cũng bị hạn chế gần như không tuyển sinh mới để ưu tiên trẻ lớp lá.

Có con năm nay lên bốn tuổi, từ đầu tháng 6 chị Huỳnh Hòa Nghi (quận Tân Bình) phải chạy đôn chạy đáo xin cho con vào trường mầm non công lập nhưng chưa được. Trước đó, chị gửi con vào một cơ sở mầm non tư thục được ba năm và vừa cho con nghỉ để xin vào học trường công cho an tâm. Đã nhiều lần chị cầm hồ sơ xin cho con vào trường gần nhà nhưng bị từ chối vì đang trong đợt ưu tiên cho trẻ năm tuổi trước, phải đến tháng 9 nếu còn chỗ mới tuyển các cấp tuổi khác.

Hay như quận Tân Phú, năm học này ngoài lượng trẻ từ lớp chồi lên lớp lá quận phải “gánh” thêm 1.827 trẻ năm tuổi tuyển sinh mới khiến áp lực chỗ học cũng tăng hơn. “Quận vừa phải hạn chế tối đa các cấp tuổi nhỏ hơn, vừa phải lấy ba nhà văn hóa phường làm trường học mới đủ chỗ cho trẻ năm tuổi. Rất nhiều phụ huynh có con nhỏ than không xin được chỗ học cho con vào trường công nhưng cũng đành chịu, chỉ mong phụ huynh “nhờ cậy” vào trường tư hoặc nhóm trẻ gia đình may ra mới đỡ căng thẳng” – bà Chung Bích Phượng, Phó phòng Phụ trách mầm non, quận Tân Phú, chia sẻ.

Thời gian này, nhiều phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo để con được nhập học vào trường. Ảnh: PHẠM ANH

Vào lớp 1 cũng mệt

Có con sinh năm 2006 sẽ vào lớp 1 năm học tới nhưng đến nay anh Phan Văn Chiến (ngụ phường 7, quận 3) vẫn chưa nhận được giấy mời gọi trẻ vào lớp 1. Sốt ruột vì chờ lâu, anh Chiến lên thẳng Phòng Giáo dục quận 3 để hỏi thì được biết đã hết hạn nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 20-6 nên không giải quyết trường hợp của con anh. Anh Chiến lo lắng vì không biết con mình có được nhận vào lớp 1 đúng tuyến hay phải đi học ở nơi khác ngoài tuyến.

Không những vậy, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) cũng bức xúc khi nộp hồ sơ vào trường này phải “gánh” thêm những khoản thu đắt đỏ.

Theo thông tin từ phụ huynh, chúng tôi đã tìm hiểu thực tế tại trường. Đúng như phản ánh, mẫu đơn xin nhập học in sẵn trên một mặt giấy A4 được nhà trường bán với giá 20.000 đồng/tờ. Không những vậy, khi phụ huynh nộp hồ sơ đều được các cô hướng dẫn yêu cầu đóng phí 88.000 đồng để mua một vài dụng cụ học tập, chụp ảnh thẻ… Phụ huynh còn được các cô “đề nghị” cho con tham gia học hè để làm quen trước khi vào học chính thức với mức học phí là 350.000 đồng/tháng (tuần ba buổi). “Các bé sẽ được làm quen cô giáo, tập viết các nét cơ bản, làm quen vở ô li… để khi vào lớp 1 sẽ dễ dàng học hơn, không bị thua kém các bạn. Hiện có ba cô giáo giảng dạy và sẽ đảm bảo các bé được học đúng chuẩn chương trình” - một cô hướng dẫn vui vẻ nói.

Vừa làm xong thủ tục nhập học cho con tại trường này nhưng chị L. tỏ ra lo lắng hơn. Mới nhập học chị đóng hết gần 500.000 đồng chỉ để “yên tâm” cho con vào lớp 1. “Mình đăng ký cho bé học hè từ giữa tháng 7 nhưng bé đã cùng ba về quê nội đến cuối tháng mới vào. Khi nộp hồ sơ thấy mấy cô nhiệt tình khuyên cho con học một tháng hè để làm quen cô giáo, sợ bé sau này bị các cô làm khó nên mình đăng ký đại cho bé học” - chị L. cho hay.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cụ thể do Phòng Giáo dục đề ra và phải được UBND các quận, huyện duyệt. Những đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện. Từ nay đến cuối tháng 7, các quận, huyện phải rà soát, vận động hết các trẻ trong độ tuổi ra lớp và đảm bảo đủ chỗ học cho các em. Tuy nhiên, Sở không quy định bất kỳ những khoản thu nào trong và ngoài tuyến khi phụ huynh làm thủ tục tuyển sinh cho con. Những trường nào thu ngoài quy định khi phụ huynh phản ánh, Sở sẽ yêu cầu quận kiểm tra lại để đảm bảo công tác tuyển sinh. Ông LÊ NGỌC ĐIỆP,

Trưởng phòng Giáo dục Sở GD&ĐT TP.HCM

PHẠM ANH