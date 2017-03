Giáo án điện tử: hay nhưng chưa phổ biến

Cú kích chuột thay cho bảng đen, phấn trắng

Cái được lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng giáo án điện tử chính là một lượng lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến các em học sinh. Nó không những giúp cho tiết học trở nên lôi cuốn hơn mà còn hạn chế việc giáo viên bị cháy giáo án vì thời gian được kiểm soát bằng máy.

Nếu như trong mỗi tiết học thông thường, giáo viên phải dành khá nhiều thời gian để treo tranh ảnh, thao tác các hoạt động thí nghiệm, phải bận bịu với phấn trắng, bảng đen thì trong tiết học có sử dụng giáo án điện tử, những chuyện đó chỉ cần một cú kích chuột. Sự giải phóng đôi tay cho cả giáo viên và học sinh cho phép các em có thể tương tác nhiều hơn với thầy cô giáo, làm nâng cao hiệu quả giờ học. Học sinh cũng có thể chủ động hơn cho bài giảng.

Cô giáo Nguyễn Thanh Lan- THPT Phan Huy Chú cho hay: Tôi rất hoan nghênh và cổ vũ cho bài giảng điện tử. Việc soạn giáo án bằng word, in ra (nhiều lần) chủ yếu là để đối phó với thanh tra (chứ còn với GV thì chỉ cần in một lần). Nhưng còn soạn bài giảng điện tử là để giao tiếp với học sinh, để trình chiếu, giới thiệu cho học sinh nội dung bài giảng. Tôi thấy nội dung chiếu lên màn hình lôi cuốn, hấp dẫn và thu hút học sinh hơn rất nhiều so với ghi bảng bằng phấn.

Soạn bài như thế, đòi hỏi giáo viên nào cũng phải đầu tư suy nghĩ để lên kế hoạch bài dạy. Ngay cả là giáo án copy về, họ cũng phải xem và suy nghĩ thật kỹ trước khi dạy. Chắc chắn không một giáo viên nào dám lên lớp dạy học bằng bài giảng điện tử mà không đọc kỹ nội dung bài dạy trước cả, điều này giúp cho tiết học sẽ trở nên chất lượng và hiệu quả hơn.

Như vậy, để chuẩn bị cho một bài giảng bằng giáo án điện tử là chuyện không hề đơn giản. Ngoài việc đòi hỏi giáo viên có một kiến thức nhất định về tin học như sử dụng thành thạo phần mềm Power Point thì còn yêu cầu giáo viên phải có khả năng vận dụng hợp lý giữa việc trình bày bài giảng một cách khoa học gắn với phương pháp sư phạm.

Thầy giáo Minh Hoàng cho biết: Hồi đầu bắt tay vào soạn giáo án điện tử thấy trình độ tin học của mình còn nhiều hạn chế, vì thế để chuẩn bị cho một tiết giảng bằng máy vi tính, tôi phải dành khá nhiều thời gian, công sức đầu tư. Nhưng chỉ một thời gian ngắn "vật lộn" với giáo án điện tử thì tôi đã trở nên thành thạo hơn và "nghiện" làm việc với máy vi tính.

Bao giờ giáo án điện tử hóa?

Nhiều trường đang chạy đua với chiến lược tin học hóa trong nhà trường để bắt kịp với xu thế đào tạo mới. Vấn đề đặt ra là tin học hóa xong liệu có giáo án điện tử hoá được ở tất cả các môn học, các giờ giảng khi hiện nay còn nhiều khó khăn từ cả phía nhà trường và phía người dạy, người học.

Cô giáo Hải An bộc bạch: Mặc dù tôi đã dùng "giáo án điện tử" để giảng dạy tại trường THCS khoảng 5 năm nay, nhưng thật ra chỉ dừng lại ở việc chuyển giáo án viết tay thành văn bản đánh máy rồi được đem trình chiếu trong giờ học với sự giúp đỡ của máy tính. Sau đó trình chiếu với PowerPoint có chèn thêm một số hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng... đưa vào giảng dạy, cách làm này lâu dần thì gọi chung là "giáo án điện tử".

Người biết ít dạy lại cho người chưa biết, giáo án mẫu được lấy ra làm mẫu, đổi nội dung đi lại thành ngay một giáo án mới với các hiệu ứng có sẵn. Chứ còn nếu phải dạy một tiết cho tổ "thực tập" hay thi giáo viên giỏi ( cấp trường thôi) thì phải huy động cả chồng con vài ngày mới xong một giáo án tàm tạm.

Cũng như vậy, cô giáo Thu Hà trường THCS Thái Thịnh cho biết: Để thực hiện được những tiết dạy bằng giáo án điện tử, giáo viên phải mất rất nhiều công sức để tìm kiếm tài liệu, hình ảnh, soạn bài giảng, thậm chí là tiền bạc... nhưng hầu như không có khoản hỗ trợ nào. Bên cạnh đó, không phải môn học nào, tiết học nào cũng có thể giảng dạy bằng giáo án điện tử vì cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường không thể đáp ứng hết yêu cầu này.

Học sinh mặc dù rất thích thú, bất ngờ với các giờ học bằng giáo án điện tử. Nhưng không phải em nào cũng có thể tiếp thu hết kiến thức của bài giảng. Một trong những lý do là cách soạn giáo án của thầy chưa ăn nhịp với khả năng tiếp thu theo phương pháp mới của trò. Vì vậy, giờ học tuy sinh động nhưng lại không có giá trị truyền đạt kiến thức cần thiết. Giáo án điện tử trở nên... thừa!

Nhiều giáo viên có tâm huyết, muốn nâng cao chất lượng dạy và học, họ đã không tiếc tiền bạc và công sức mình bỏ ra để tiếp cận với công nghệ thông tin và sử dụng nó vào giảng dạy. Sự động viên thôi chưa đủ, họ còn cần có sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị cũng như bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, nhất là trình độ soạn giáo án điện tử theo chuẩn của ngành giáo dục.