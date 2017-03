Giáo dục: Đổi nhiều mà chưa mới!

Học sinh mất hẳn học phần thực hành

So với thế giới, học sinh của ta mất hẳn học phần thực hành hoặc có cũng chỉ qua loa do thiếu thời gian. Thói quen cố hữu từ nền giáo dục của ta là hệ thống quản lý và hoạt động giảng dạy xưa nay là quản lý số đông và dạy số đông, không quen chi tiết, cá thể. Phương pháp dạy học từ áp đặt, từ chương, không quen tổ chức hoạt động thực hành, giao lưu. Giáo viên chưa quen tư duy độc lập so với thiết kế mẫu.

TS HUỲNH CÔNG MINH, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Cần đổi mới phân cấp quản lý và cơ chế tự chủ

Đổi mới giáo dục phải gắn liền với đổi mới phân cấp quản lý và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cả về mặt đạo đức lẫn chuyên môn, đổi mới cách dạy, cách học nhằm đào tạo ra những thế hệ trẻ giàu sức sống, năng động, sáng tạo.

PGS-TS NGUYỄN XUÂN TỀ,

Chủ nhiệm CLB Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh phía Nam