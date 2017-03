Giáo dục giới tính theo độ tuổi như thế nào?

Cha mẹ không nên trả lời những tò mò của trẻ theo cách có gì nói nấy. Bởi vì tại thời điểm này, đứa trẻ đang tìm cách khám phá chính bản thân. Cha mẹ hãy là một đối tượng an toàn nhất đối với con mình, có thể đưa ra câu trả lời hoặc những lời giải thích chính xác. Thật đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất khó khi đưa ra một phản ứng tốt, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến vấn đề giới tính, tình dục.







Ở giai đoạn này, trẻ đang mong muốn khám phá bản thân

Ở giai đoạn này, trẻ đang mong muốn khám phá bản thân

Giai đoạn đầu, đó là thời gian để giới thiệu các bộ phận cơ thể

Giai đoạn vỡ lòng, cung cấp nhận thức và giúp trẻ tự hào về cơ thể của mình

Thời kỳ vị thành niên, hiểu những khía cạnh tâm lý giới tính

Theo Damai (VTC/ Femina)



Sani B. Hermawan, nhà tâm lý học Indonesia, cho biết cha mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức về giới tính và nên trở thành người thông minh hơn khi đưa ra những câu trả lời cho trẻ. Bởi vì các câu hỏi của trẻ em ngày nay cũng được ghi nhận là thông minh hơn, mặc dù chúng ở độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Cung cấp sự hiểu biết về các vấn đề tình dục sớm, có thể giúp cha mẹ giao tiếp với con trẻ linh hoạt hơn trong tương lai."Giáo dục giới tính là nhu cầu của con trẻ, thậm chí đối với một người đã kết hôn. Giáo dục giới tính vẫn cần thiết đối với các cặp vợ chồng", ông Sani cho biết trong cuộc hội thảo Xây dựng phương tiện truyền thông tại Jakarta gần đây.Vì vậy, cha mẹ cần hiểu biết gì và cần trình bày với con trẻ bằng ngôn ngữ như thế nào? Các giai đoạn của quá trình này như thế nào?Cha mẹ hoàn toàn có thể nói chuyện về giới tính ở giai đoạn đầu của thời thơ ấu. Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng giao tiếp hai chiều giữa bố mẹ và con cái về vấn đề giới tính. Trẻ em ở độ tuổi trung bình 2-3 tuổi đã bắt đầu để có thể giao tiếp hai chiều với cha mẹ."Dạy con bằng ngôn ngữ khoa học, giới thiệu độ dài của “chú nhỏ” cho bé trai và âm đạo cho bé gái, tốt hơn hết là gọi các bộ phận cơ thể bằng các thuật ngữ khác ví dụ như “chim”, ông Sani cho biết.Ở tuổi này, trẻ em cũng bắt đầu được người lớn giới thiệu về chức năng của các cơ quan trên cơ thể. Ví dụ như “chú bé” và “cô bé” là để đi vệ sinh… Giáo dục giới tính có thể được bắt đầu từ rất sớm với các kiến thức cơ bản như thế."Trẻ em ở giai đoạn tiểu học đã có thể có huyết trắng hay chất bẩn từ “cô bé” có thể do đồ lót bẩn hoặc cách làm sạch vùng kín chưa đúng. Trẻ phải được dạy cách làm sạch cơ thể bao gồm cả vùng sinh dục như thế nào cho tốt và để bảo vệ sức khoẻ" - ông Sani nói thêm.Nhận thức về vệ sinh các cơ quan trên cơ thể sẽ trở thành điểm khởi đầu của giai đoạn này. Bằng cách đó, trẻ em có thể học hỏi về trách nhiệm của bản thân và bắt đầu hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể và bộ phận sinh dục.Ở tuổi này trẻ cũng bắt đầu khám phá về giới tính. Đặc biệt là với việc thông tin từ nhiều nguồn đang ngày càng cởi mở hơn và được trẻ tiếp nhận thường xuyên hơn qua nhiều phương tiện truyền thông."Có những đứa trẻ hỏi tại sao khi chúng ôm gối ôm và kẹp ở vùng kín, chúng có cảm giác rất thích thú, dễ chịu. Hoặc trẻ có thể hỏi, tại sao “chú nhỏ” của mình thường hay… đứng thẳng vào buổi sáng. Cha mẹ cần có câu trả lời đúng và mang tính chất cung cấp nhận thức cho trẻ", ông Sani cho biết thêm.Dạy trẻ rằng khu vực sinh dục hết sức nhạy cảm, vì vậy cần được bảo vệ, chăm sóc sạch sẽ và giữ gìn cảm giác êm thoáng, hơn nữa, nếu thường xuyên ôm, kẹp gối ở khu vực đó, sẽ khiến vùng kín “khó thở”, có thể dẫn đến tổn thương… Trẻ em cũng cần được dạy về kích thước của “chú bé” ở mỗi người đàn ông là mỗi khác. Với sự hiểu biết này, đứa trẻ hiểu được đặc điểm riêng và chung của cơ thể mình. Ví dụ như khi người bạn học của trẻ so sánh kích thước “chú nhỏ” giữa hai đứa trẻ, trẻ đã có sự trang bị về kiến thức đúng đắn từ cha mẹ. Bằng cách đó, trẻ cảm thấy tự hào về những gì trẻ có.Trong thời gian này, thanh thiếu niên trải qua thời kỳ dậy thì. Dấu hiệu của tuổi dậy thì ở các chàng trai là vỡ giọng và những giấc mơ ẩm ướt. Trong khi bé gái bắt đầu tuổi dậy thì bằng những kỳ kinh nguyệt.Giới thiệu với trẻ những khía cạnh, diễn biến tâm lý mà trẻ sẽ trải qua vào giai đoạn này. Trẻ em gái trở nên nhạy cảm hơn và cảm giác ngon miệng trong thời kỳ kinh nguyệt tăng lên…"Không để con trẻ bối rối hay trải qua thời điểm này mà không có kiến thức rõ ràng. Cha mẹ cần chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức cho con. Nhưng không được nói quá nhiều đến vấn đề tâm lý mà trọng tâm là trang bị cho các con cách để kiểm soát cảm xúc của mình trong giai đoạn này,” ông Sani khẳng định.Cha mẹ cần trang bị giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, để con cái mình có thể tự chấp nhận bản thân, tiếp nhận bản thân đúng cách và không ngạc nhiên, sốc với những thay đổi khác nhau về thể chất và tâm lý của mình. Bằng cách đó, con trẻ có thể tự tin và có thể kiểm soát ham muốn tình dục đã bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi này, đặc biệt khi hiện nay, có rất nhiều thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm, mặc dù bằng cách an toàn chăng nữa.Thời kỳ trưởng thành, sự thoả mãn tình dục quan trọng đối với các cặp vợ chồngTình dục đúng cách và chất lượng cần phải được cả người vợ lẫn người chồng thừa nhận và hiểu rõ. Cho dù họ sắp sửa kết hôn hay đã kết hôn từ lâu.Đối với phụ nữ có chồng, tuổi từ 40 trở lên chẳng hạn, thì tình dục không còn thú vị nữa. Trong khi người chồng ở độ tuổi này vẫn trong gian đoạn cao điểm của đời sống tình dục. Điều này cần được thấu hiểu và chia sẻ để quan hệ tình dục vợ chồng vẫn có thể diễn ra tốt đẹp và có chất lượng. Hơn nữa sự hiểu biết về tình dục có thể trả lời các câu hỏi hay khúc mắc của vợ chồng."Tình dục có thể là một cách để giải phóng căng thẳng", ông Sani nói.Nếu đã trải qua giai đoạn ban đầu mà chưa được trang bị những kiến thức cần thiết, chẳng hạn như con bạn hiện đã là một thiếu niên, không vấn đề gì khi bạn cởi mở thông tin, giao tiếp với con để tiếp tục cung cấp những hiểu biết về giới tính từ căn bản đến sâu sắc hơn cho con bạn phù hợp với tuổi của con.