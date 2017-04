Giáo dục - Sao phải chạy theo giá trị ảo

(PLO) - Tôi có cô bạn làm thợ may. Biết em từ lúc em còn là cô gái mới ở huyện ngoại thành thuần nông ra Hà Nội. Tốt nghiệp phổ thông, em đi học may, vào Nam vài tháng để học nâng cao rồi bắt đầu nhận may cho bạn bè và người quen.