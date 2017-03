Giao lưu trực tuyến: Phương pháp học Toán và chọn ngành, nghề phù hợp

Đây là chuỗi các hoạt động Hướng nghiệp, chọn nghề và tư vấn ôn thi ĐH-CĐ 2012, do trang thông tin trực tuyến www.tuvantuyensinh.vn cùng Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp tổ chức tư vấn trực tuyến. Chủ đề giao lưu tuần này, nhằm giúp học sinh nắm phương pháp học Toán và cũng cố kiến thức, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra vào đầu tháng 6-2012.



(1) PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



(2) TS. Nguyễn Viết Đông - Giảng viên Khoa Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



(3) Thạc sỹ Trần Minh Trọng-Giám đốc Trung phát triển nguồn nhân lực Viện Leadman.



Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn và hướng nghiệp, chọn ngành nghề phù hợp, phương pháp học tập và ôn thi sao cho hiệu quả, vui lòng đặt câu hỏi tại đây.



- Nguyễn Thanh Lâm

thanhlam2085_forever@yahoo.com.vn

Chào Hội đồng tư vấn, em rất thích các công việc tổ chức sự kiện, hội nghị. Vậy em cần những yếu tố gì và học ngành nào phù hợp ạ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Châu Tấn

catteen...@yahoo.com

Chào các thầy, cô em đang học để ôn thi đại học, em thấy môn toán phần lượng giác lớp 11 có rất nhiều trong các đề thi đại học như phương trình lượng giác, hệ thức lượng, tích phân lượng giác….Em học lượng giác rất yếu, công thức thì hay nhầm lẫn. Thầy có cách nào giúp em ôn tập tốt phần này và giới thiệu giùm em một số tài liệu phần này?

TS. Nguyễn Viết Đông

Giảng viên Khoa Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

- Nguyễn Thị Linh

linkcute97@yahoo.com

Chào các thầy, em là nữ, em có giác quan cảm nhận và phân tích rất nhạy bén, sắp tới em thi vào lớp 10. Xin thầy cho em biết em nên thi vào khối nào và khi thi đại học em nên thi vào trường nào ạ? Em cảm ơn câu trả lời của thầy.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Minh Dũng

chunhoc_kathy...@yahoo.com.vn

Chào Thầy. Em chuẩn bị thi đại học. Thông tin về đề thi năm nay thì em nghe rất khác nhau vậy Thầy cho em hỏi cấu trúc đề thi môn toán năm nay có điểm gì khác so với những năm trước đây không?

TS. Nguyễn Viết Đông

TS. Nguyễn Viết Đông - Giảng viên Khoa Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM đang trả lời các câu hỏi của các học sinh, sinh viên. Ảnh: Huyền Vi



Hà Nhựt Phát

tinhyeu_dieuky1107@yahoo.com.vn.

Thưa Ban cố vấn, em nghe nói ngành Dầu khí khi học thì học phí rất cao nhưng khi học ra trường đi làm lương cũng rất cao, em muốn biết nhu cầu của ngành này trong những năm tới ra sao ạ? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Hải Nương

nguyenkhanhainuong...@yahoo.com

Em chào hội đồng tư vấn, mơ ước của em là được làm Kế toán tuy nhiên gia đình em lại thấy em hợp với kinh doanh và bắt em phải học QTKD. Hiện em đã tốt nghiệp khoa QTKD nhưng em lại thấy nghề Nhân sự rất hot . Vậy Hội đồng tư vấn cho em biết em nên quyết định theo ngành nghề gì cho phù hợp. Em cảm ơn.

Thạc sỹ Trần Minh Trọng



Thạc sỹ Trần Minh Trọng - Giám đốc Trung phát triển nguồn nhân lực Viện Leadman đang trả lời câu hỏi. Ảnh: Huyền Vi



Thanh Tâm

meohoang...@yahoo.com.vn

Cho em hỏi cách vẽ hình trong chương trình hình không gian như thế nào để nhanh, hiệu quả, chính xác. Cảm ơn thầy cô.

TS. Nguyễn Viết Đông

Dương Hằng

dh4595@yahoo.com.vn.

Thưa Hội đồng tư vấn, em muốn được tư vấn về chọn ngành, chọn trường. Năm nay em học lớp 11 – khối A, học lực khá, chiều cao khiêm tốn (1m53), kinh tế gia đình em khó khăn, em là con nhà nông, em là người không cẩn thận, không tỉ mỉ, không kiên nhẫn, không thực sự quyết đoán, đôi khi bị tình cảm chi phối. Em không thích những công việc tuần hoàn, lặp đi lặp lại, em thích những công việc năng động, thường xuyên được giao tiếp với mọi người, theo thầy em nên chọn ngành gì, trường nào phù hợp với sở thích của em và cũng phù hợp với kinh tế gia đình của em nữa? Em rất mong sớm nhận được câu trả lời.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Ngọc Đại

chulinhchi...@yahoo.com.vn

Khi học chương trình toán theo chuyên đề về phương trình lượng giác thì em giải rất tốt. Nhưng khi em tiến hành bấm thời gian giải đề thì các phương trình em thấy đa số là vô phương hướng. Thầy cô cho em biết tại sao? Cách khắc phục nhanh nhất vì em gần thi đại học?

TS. Nguyễn Viết Đông

Bùi Thị Thúy

congchuamuathu_96@ymail.com

Năm nay em đang là học sinh lớp 10. Em theo khối A. Em thấy thích ngành Kinh tế nhưng em nghe nói ngành này có thể sẽ dư nguồn nhân lực.Vậy theo Ban cố vấn nhận định này có đúng không? Và cơ hội tìm kiếm việc làm của ngành này tại TP.HCM trong khoảng 5 đến 7 năm sắp tới là như thế nào. Em cảm ơn!

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



- Như Ái

traitimbuon...@yahoo.com.vn

Em ôn thi lại nhưng không biết chương trình cơ bản có bài tập khảo sát hàm số của hàm bậc hai trên bậc nhất không?. Khi viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có được sử dụng điều kiện nghiệm kép để viết không?

TS. Nguyễn Viết Đông







Diệu Linh

dieulinh@gmail.com

Chào thầy cô ban tư vấn, em đã nộp hồ sơ thi đại học vào ngành điều dưỡng thuộc trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch nhưng em băn khoăn không biết mình đã chọn đúng hay không? Xin thầy cho em biết nếu em học ngành này thì sau này cơ hội việc làm có cao không ạ ?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Châu Thủy Tiên

chau_tien...@yahoo.com.vn

Chào Thầy. Thầy chỉ dùm em phương pháp phân loại các bài tập tích phân và phương pháp giải vì em chỉ làm được khi có ai đó gợi ý đặt ẩn phụ hay từng phần?

TS. Nguyễn Viết Đông

Hải Hà

hanamha@gmail.com

Thưa quý thầy cô, Nghề tư vấn tài chính nhất định phải học ngành về tài chính ngân hàng mới làm được phải không ạ? Em đã đăng ký thi đại học ngành Kế toán ngân hàng nhưng ba em lại muốn em theo nghề tư vấn tài chính, xin thầy, cô giải thích cho em được rõ về hai nghề này. Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Ngọc Thoa

nhoem_thuongem...@yahoo.com.vn

Chào thầy cô. Em đang học lớp 10, nhưng phần tam thức bậc hai em học không được tốt, đặc biệt là so sánh nghiệm vậy điều này có ảnh hưởng lớp 11, 12 hay không?. Đề thi đại học trong những năm qua thì em thấy rất ít khi có bài so sánh nghiệm nên em ý định bỏ qua phần này có được không?

TS. Nguyễn Viết Đông







TS. Nguyễn Viết Đ ông cười thú vị trước câu hỏi của một học sinh. Ảnh: Huyền Vi





Thien_ha...@yahoo.com.vn

Thưa thầy cô ban tư vấn, em đọc báo và thấy hiện nay các bạn đăng ký thi vào khối ngành kinh tế rất nhiều, em không thực sự thích một ngành nghề cụ thể nào nên em đã quyết định đăng ký theo khối ngành kỹ thuật. Theo thầy cô thì quyết định của em đúng hay sai , em đăng ký vào ngành bảo hộ lao động vì thấy ngành này lạ, em nghĩ là cơ hội việc làm sẽ cao.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Anh Khoa

khoa_khoi...@gmail.com

Chào thầy. Cho em hỏi khi chứng minh các bất đẳng thức em có được sử dụng các bất đẳng thức cô si cho 3 số trở lên, bunhiacopxki, Trebu sep, hay cô si mở rộng khi đi thi đại học không?

TS. Nguyễn Viết Đông

Song Phúc

donsaygoodbye94@yahoo.com

Thưa thầy, em đang phân vân không biết có nên chọn trường đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa ngôn ngữ Anh không? Trường đó hình như thiên về khối kĩ thuật hơn. Thầy nghĩ thế nào về ngành đó của trường Bách khoa, liệu với bằng ngôn ngữ Anh của trường Bách khoa thì sau này ra trường em có dễ xin việc không? So với trường đại học Thương Mại Hà Nội thì chất lượng trường nào hơn ạ? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư









Công Trung

:

changtraidatinh...@yahoo.com.vn

Chào thầy. Em đang học lớp 11, học tốt môn toán. Em đang có ý định thi vào các trường có ngành nghiên cứu về toán học. Em không biết có học tốt khi thi vào hay không? Nếu thi vào để nghiên cứu toán học thì thi vào những chuyên ngành gì, trường nào? Mong thầy cô giúp em. Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Sẻo Nung

danau...@yahoo.com.vn

Chào thầy. Em đang học khối A, học môn toán cũng khá. Khả năng trình bày bài toán rất hạn chế cho dù em tìm ra hướng giải và kết quả khá nhanh. Thầy cô chỉ dùm em khắc phục nhược điểm này?. Em cảm ơn thầy cô.

TS. Nguyễn Viết Đông

- Đặng Vũ

raudangsauhe...@yahoo.com

Em đã tốt nghiệp ngành Tài chính kế toán, nhưng hiện nay, các doanh nghiệp phá sản rất nhiều, lao động bị thất nghiệp do giảm biên chế. Em cũng nằm trong số lao động đó, em định học thêm một ngành khác. Xin Hội đồng tư vấn cho em biết bây giờ em nên chọn ngành nào dễ xin việc làm, lương cao và ổn định.

Thạc sỹ Trần Minh Trọng



Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến



Đinh Phú Toàn

dinhtac_dinh...@yahoo.com.vn

Thầy cô giúp em phân loại các bài toán ứng dụng tích phân để tính diện tích?. Cho em một số tài liệu hoặc tên tài liệu để em tham khảo được không?. Hay vào trang web nào giúp em học hiệu quả phần này. Em cảm ơn Thầy cô nhiều.

TS. Nguyễn Viết Đông







- Dịu Hiền -

hienhienblue1990@yahoo.com

Xin cho em biết tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông có thể làm được những công việc gì và làm ở đâu? Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Đức khuê

saokhue...@yahoo.com.vn

Thầy cô cho em một số lời khuyên về phương pháp học toán và kinh nghiệm chuẩn bị thi tốt nghiệp, đại học bộ môn này để đạt kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Thầy cô.

TS. Nguyễn Viết Đông

Tấn Phát

khanhdon@gmail.com

Ba mẹ muốn em học kinh tế nhưng em muốn học ngành xã hội: du lịch, ngoại giao hoặc nhà báo. Em đã đăng ký theo ngành mà em thích như vậy sẽ làm ba mẹ em buồn theo quý thầy cô thì em đã làm đúng hay sai ạ?

- PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Đam Mê

: damme..@yahoo.com.vn

Em học toán cũng bình thường. Thầy cô cho em biết phương pháp học toán nói chung và phương án học để thi tốt nghiệp trước mắt hiệu quả nhất. Em xin cảm ơn.

TS. Nguyễn Viết Đông

Hai thầy giáo đang trao đổi để trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: Huyền Vi



- Duy Bảo

Duyblogger@hotmail.com

Anh chị em đã học qua đại học nên khuyên em thi vào các khối ngành kỹ thuật nhưng em lại thích khối kinh tế. Em đã đăng ký 2 trường một theo nguyện vọng của anh chị và một theo nguyện vọng của em. Nếu em đậu cả hai thì theo thầy em nên chọn bên nào?

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Đôi khi những câu hỏi của các học sinh cũng làm cho các thầy phải bậc cười. Ảnh: Huyền Vi



- Thuận Phát

thegioiao...@yahoo.com.vn

Cho em hỏi các thầy, cô là em đang ôn thi đại học, hiện tại em đang tập trung vào giải đề các môn, đặc biệt là trình bày môn toán rất kĩ?. Phương pháp như vậy có hợp lý không? Thầy cô cho em lời khuyên.

TS. Nguyễn Viết Đông

- Đặng Gia Linh

gialinh_backcat...@yahoo.com.vn

Thầy ơi, tại sao em cứ tính phân số sai hoài hà! Có lúc thì em không rút gọn, có lúc em viết phân số nghịch đảo bị sai! Em còn thiếu sót chỗ nào hả thầy?

TS. Nguyễn Viết Đông

- Trung Thành

trantrungthanh...@gmail.com

Em có tố chất rất thương người, có tâm và làm việc lúc nào cũng nghĩ đến những người xung quanh. Các bạn em nói với tố chất đó thì không làm nghề gì được. Như thế có đúng không? Vậy Hội đồng tư vấn cho em hỏi làm thế nào để em tìm ra được ngành phù hợp với mình trong tương lai.

Thạc sỹ Trần Minh Trọng





Thanh Tài

tai_thanh...@yahoo.com.vn





Cho em hỏi chương trình cơ bản thi đại học môn toán có hay không các bài hệ thức lượng, nhận dạng tam giác không?. Cảm ơn thầy cô.

TS. Nguyễn Viết Đông

Thúy Loan

loan_ha...@yahoo.com.vn

Cho em hỏi trình tự tư duy lo gic để giải một bài toán trong đề thi đại học?

TS. Nguyễn Viết Đông

- Nguyễn Minh Tân

ti_19902007@yahoo.com.

Con thật sự rất buồn, xin các Cô, Chú giúp con có được một hướng đi tốt. Lúc đầu con quyết định thị trường Lục Quân 2, sau khi qua sơ tuyển mấy chú trong đó nói con mắt bị kém nên không được dự thi, con rất buồn. Vì hiện tại thì con muốn nộp hồ sơ vô trường khác thì cũng đã muộn. Con không biết hỏi ai, hôm nay lên mạng con biết đến địa chỉ này xin Ban tư vấn giúp con. Bây giờ con muốn học ngành cơ khí chế tạo, Cô chú hãy giúp con có một trường tốt để học được không ? ( Trường học phí thấp ...). Con mong cô chú phản hồi giúp con.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Nghĩa Nhân

nhan_okgaden...@yahoo.com.vn

Làm cách nào để nhớ được hết các công thức lượng giác để vận dụng khi làm bài? Việc học theo những câu “thần chú” thật sự có hữu ích không ạ?

TS. Nguyễn Viết Đông

- Thu Trang

thutrang...@yahoo.com.vn

Em chỉ mới tốt nghiệp lớp 9 nhưng em không muốn học văn hóa tiếp mà muốn đi học nghề. Thầy cô có thể tư vấn cho em một số ngành nghề phù hợp với những đối tượng như em được không ? Em là con trai. Em cảm ơn.

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

- Mai Phước Nam

namtien@gmail.com

TS. Nguyễn Viết Đông

Lý Thị Xuyên

xuyen...@yahoo.com

Chào thầy. Em không phân biệt được viết phương trình tiếp tuyến đường tròn khi nào thì sử dụng công thức cho trong sách giáo khoa khi nào thì phải biến đổi như là tiếp tuyến thì vuông góc với đường nối tâm?. Cảm ơn thầy.

TS. Nguyễn Viết Đông

- Nguyễn Thị Cẩm Tú

girlxinhak1994@yahoo.com.vn

Thạc sỹ Trần Minh Trọng

- Hồng Nhung

hongnhung...@gmail.com

TS. Nguyễn Viết Đông





- Thiên Bảo

hoaithienbao...@gmail.com

Em đã làm qua nhiều ngành như, ô tô, xây dựng, may mặc, giày da, gỗ. Nhưng em không làm nơi nào lâu cả….Thật sự em rất mệt mỏi không biết phải chọn ngành nào phù hợp với nền kinh tế hiện nay. Xin việc làm cũng khó khăn mà em lại cần ổn định để có thu nhập cao. Xin Hội đồng tư vấn giúp em.

Thạc sỹ Trần Minh Trọng







PLO

