Giao lưu trực tuyến tuyển sinh ĐH- CĐ: Dưới điểm sàn vẫn còn nhiều… cơ hội

Đây cũng là thời điểm khó khăn để các bậc phụ huynh, học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng, chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực học tập và điều kiện kinh tế gia đình để theo học.



Nhằm chia sẽ những lo lắng cùng các bậc phụ huynh, học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề trước thềm năm học mới. Chuyên đề hướng nghiệp, chọn ngành nghề trong tháng 8 do Báo Pháp Luật TP.HCM cùng Công ty CPS Việt Nam tổ chức sẽ tiếp tục mời các chuyên gia, nhà giáo từ các trường ĐH-CĐ có nhiều kinh nghiệm để chia sẽ, tư vấn, với chủ đề: “Dưới điểm sàn vẫn nhiều…cơ hội”.



Các chuyên gia, nhà giáo tư vấn trong chương trình gồm:



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).



Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace.



Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam.



Đặc biệt, 14 giờ chiều ngày 11-8, chuyên trang huongnghiep.tuvantuyensinh.vnsẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến số “đặc biệt”, với chủ đề: “Những điều cần lưu ý khi chọn nguyện vọng 2, 3”.



Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp vui lòng đặt câu hỏi tại đây.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: PHONG ĐIỀN

* Xin chào thầy Phư, em là nữ nhưng em muốn thi vào trường đại học Giao thông vận tải ngành Kĩ thuật xây dựng cầu đường. Vậy em có hợp với ngành này không và khi ra trường thì sẽ làm gì, ở đâu? Em xin cảm ơn.

(Nguyễn Thị Huyền Thanh - Email: dogayeu...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em Huyền Thanh thân mến! Kỹ sư xây dựng ngành cầu đường hiện vẫn có cả nữ giới. Ngành này lúc nào cũng phát triển nên công việc chẳng bao giiờ thiếu. Ra trường Em có thể công tác tại: Viện Khoa học Giao thông, dạy học ở các Trường ĐHGT, Trường ĐH Xây dựng, về các Tổng công ty Nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng hoặc Giao thông, các Dự án lớn tầm Quốc gia, có thể làm ở các công ty CP hoặc TNHH xây dựng.

* Thưa thầy cô năm nay em đang học 11 nhưng thực sự em không biết chọn ngành nghề nào phù hợp với mình. Em dự định sẽ thi khối A nhưng em vẫn chưa biết rõ khối A có những trường đại học nào, nghề như thế nào? Mong thầy cô giúp em. Em xin cảm ơn ạ!

(Thảo Nguyên - Email: muamattrang...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em thân mến ! Gần như tất cả các trường ĐH và CĐ đều tuyển khối A, ví dụ: ĐH khoa học Tự nhiên, ĐH bách Khoa, ĐH Quớc tế, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Việt - Đức, ĐH Pháp- Việt,... thuộc ĐH Quốc Gia. Ngoại trừ Nghề Y, Sinh học, Nhân văn còn lại các nghề khác được tuyển chọn từ khối A, ví dụ: Toán-Tin học, vật Lý, Hóa học, Công nghệ Auto, Luật, Kinh tế, tài chính,...

* Em tốt nghiệp Cao Đẳng Hàng Không đã 2 năm, nhưng vẫn chưa có việc làm với nguyện vọng hàng không của em. Liệu em có thể kiếm được việc làm khác với bằng cấp như thế không ?

(Nguyễn Thanh Duy - Email: snow940197...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em tốt nghiệp ngành gì? Vận tải hay sửa chữa? Em phải vào khu vực sân bay, vào trang web của SASCO để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng. Em phải tự thân vận động theo nhu cầu thị trường, trong trường hợp không thể thì Em tìm một nghề gần gần giống với những gì được đào tạo.

* Kính chào Hội đồng tư vấn, kì thi ĐH 2012 vừa rồi em đăng kí thi ngành Điện tử viễn thông và được 12 điểm, biết khả năng khó xét tuyển vào các trường cũng như ngành nghề khác, em quyết định đi học nghề để sớm có việc làm, em dự định học các khóa học ngắn hạn. Mong các thầy cô giúp em.

(Nguyễn Văn Cuống - Email: gunsoamy...@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Văn Cuống,

Nếu em thi đại học mà đạt 12 điểm, theo dự đoán của tôi thì chắc chắn sẽ vẫn còn cơ hội để em lựa chọn học bậc học cao đẳng ở một số trường nếu em thích.

Ngoài ra, em có thể học cao đẳng nghề (từ 2,5 - 3 năm) tại các trường cao đẳng nghề ( Em tham khảo tại: http://tuvantuyensinh.vn/training/2 để biết về hệ thống trường cao đẳng nghề tại Việt Nam).

Bên cạnh đó, em có thể học các nghề ngắn hạn như Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động. Đặc điểm chính khi học những nghề này là thời gian học tập ngắn, nhanh ra nghề để đi làm, và thu nhập cũng khá ổn định nếu em giỏi nghề.

Chúc em thành công.

* Chào quý thầy cô Ban tư vấn, em mới có kết quả thi đại học và em nghĩ là rớt rồi. Em là con gái nhưng có cá tính mạnh như con trai nên không thích thêu thùa may vá. Xin thầy cô hướng dẫn giúp em một nghề phù hợp hơn và có việc làm nhiều sau này. Em cám ơn.

(Quang Hải - Email: tranquanghai...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Trước hết, Em phải cho chúng tôi biết em đã thi khối gì và được bao nhiêu điểm? Giả sử rớt ĐH thì còn Cao đẳng. Nếu Em thích học nghề thì em nên chọn nghề lái Taxi, Security (An ninh-bảo vệ).

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: PHONG ĐIỀN

* Xin chào các thầy cô, em đang làm nghề sửa ĐTDĐ, em muốn đi học nâng cao. Em nghe nói ở CPS Vietnam có đào tạo sửa điện thoại. Em muốn học để biết sửa phần cứng và phần mềm điện thoại cao cấp thì học bao lâu, học phí bao nhiêu ạ? Xin cảm ơn.

(Hà Quang Lựa - Email: halua150288...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Quang Lựa,

Tại CPS Vietnam đang đào tạo 02 chuyên đề Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động (ĐTDĐ) chuyên sâu, đó là: (1) Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ nâng cao và (2) Kỹ thuật sửa chữa Smartphone. Trong 2 chuyên đề này đều có phần cứng và phần mềm, thời gian học từ 2 - 4 tháng tùy theo bạn học ban ngày hay buổi tối.

Học phí của khóa học Kỹ thuật sửa chữa ĐTDĐ nâng cao là 7.9 triệu đồng; học phí của khóa học Kỹ thuật sửa chữa Smartphone là 12,9 triệu đồng (bao gồm phần mềm và phần cứng).

Bạn có thể tham khảo để biết chi tiết tại: http://daotao.cps.vn.

Chúc bạn thành công với nghề mình yêu thích.

* Em vừa đậu vào trường đại học Công nghiệp thực phẩm , ngành Tài chính ngân hàng . Em muốn hỏi, nếu ra trường em có cơ hội việc làm ngang với nhưng sinh viên tốt nghiệp các trường khác như Đại học kinh tế , Học viện ngân hàng ... . Vì trường em không phải chuyên môn ngành Ngân hàng nên em rất lo. Em cảm ơn.

(Phạm Minh Trí - Email: sieusaodabong94...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em đừng lo, một khi Bộ GD&ĐT cho phép nghĩa là có cơ hội làm việc như mọi nơi khác đã đào tạo. Vấn đề còn lại là Em sẽ học như thế nà?: Giỏi, TB hay Kém mà thôi. Một chú ý thêm là ngành này có thể đào tạo Kế toán, Thủ quỹ ,... liên quan đến CN chế biến Thực phẩm!

* Chào Ban tư vấn chương trình, tôi năm nay đã 27 tuổi rồi, trước đây tôi đã thử qua rất nhiều ngành nghề vì không được học lên sau khi tốt nghiệp cấp 3. Sửa xe, điện lạnh, điện cơ tôi đều thử qua nhờ học nghề từ những thợ chuyên nghiệp ở cửa hàng. Tôi đang muốn thay đổi nghề vì bây giờ ở địa phương tôi quá nhiều người hành nghề này nhưng không biết mình có thể chọn nghề gì khác để theo để không bỏ giữa chừng như hai nghề tôi đã theo?

(Đinh Toàn - Email: toandinh86...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Bạn thử lập công ty theo sở trường của bạn rồi cho những người khác làm thuê! Nếu bạn đã học hết lớp 9 thi liên hệ công ty CPS để học sửa chữa điện thoại di động.

Em đang là học sinh lớp 12 và em định tốt nghiệp xong là đi học nghề. Xin trường CPS giải thích rõ về tiêu chuẩn đầu vào để học sửa chữa ĐTDĐ, thời gian và chi phí học là bao nhiêu? Nếu em không tốt nghiệp lớp 12 thì có được học không? Mong trường giải đáp giúp em. Cám ơn trường!

(Nguyễn Lê Anh Tuấn - Email: leanhtuannguyen...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Anh Tuấn,

Trình độ tối thiểu để học Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động là tốt nghiệp THCS (Lớp 9), nếu học hết THPT thì sẽ tốt hơn. Thời gian học nghề này là từ 5 - 9 tháng tùy theo khóa học mà bạn chọn. Học phí học trọn khóa là 13,9 triệu đồng.

Bạn có thể tham khảo tại: http://daotao.cps.vn để biết thêm chi tiết.

Chúc bạn thành công với nghề mình yêu thích.

Ông Hồ Đức Sinh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Công ty CPS Việt Nam tập trung tư vấn cho bạn đọc. Ảnh: PHONG ĐIỀN.

Xin chào thầy Phư, học lực của em thì trung bình...không biết em có nên học ngành Tài chính ngân hàng không hay học ngành nào cho thích hợp? Em cảm ơn thầy.

(Trúc Mai - Email: emgairua1994...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Nghề Tài chinh-Ngân hàng rất phù hợp vời nữ giới. Nó cũng không cần phải học giỏi, xuất sắc, chỉ cần đậu ĐH để theo học. Em cũng có thể học Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch,...

* Chào thầy Phư, cho em hỏi giữa ngành Điện tử công nghiệp và Điện tử viễn thông thì ngành nào có nhiều cơ hội việc làm hơn? Hai ngành này khác nhau ở điểm nào?

(Nguyễn Ngọc Xuân - Email: ngocxuannguyen87...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư Trả lời:

Em thân mến! Ngành Điện tử Công nghiệp liên quan đến thiết bị, điều khiển, tự động trong dây chuyền sản xuất; Ngành Điện tử VT liên quan đến truyền dẫn và nhận tín hiệu, số liệu, cable quang, thiết bị định tuyến, tổng đài, như TV, Radio, Bưu Chính, Internet, v.v.. Theo thầy thì cơ hội làm việc chỉ tới với những người có tay nghề, đam mê với nghề!

* Thưa các Thầy, em thi vào ngành CNTT của trường ĐH CNTT, nhưng điểm em chỉ tầm 14. Em được biết nhiều trường CĐ nghề có ngành CNTT. Em không biết giờ em có thể xét vào hệ CĐ nghề CNTT thì hệ CĐ đó có phân chuyên ngành như học ĐH không. Mong các thầy giải đáp giúp em.

(Đoàn Ngọc - Email: doangiau2006...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Hệ Cao đẳng nghề CNTT có các chuyên ngành như: Quản trị mạng máy tính, Quản trị Cơ sở Dữ liệu, Lập trình phần mềm, Thiết kế web, Thiết kế đồ họa, ... Khối ngành CNTT của hệ CĐ nghề phân chia sâu hơn khối ngành CNTT của hệ Đại học. Tại iSpace cũng có đào tạo các chuyên ngành này.

* Xin chào các thầy cô, em rất vui vì năm nay em thi ĐH đỗ cả 2 trường (ĐH Y dược Hà Nội khoa Răng hàm mặt và ĐH Kinh tế quốc dân). Em thì học chuyên Lý, thầy cô cho em lời khuyên nên chọn ngành nào phù ạ? Em cảm ơn thầy cô.

(Lê Thị Hồng Phượng - Email: phuonghong...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Xin chúc mừng Em nhân dịp Em đỗ nhiều trường ĐH. Trên Thế giới nói chung và ở VN nói riêng thì ngành RHM là "hot" nhất. Nghề này không vất vả và khách hàng thì nhiều vô số kể, hầu như ai cũng phải đi khám RHM một lần, nghề không gây áp lực cho bác sĩ như Tim-mạch, Hô hấp,... Theo chúng tôi thì Em nên học nmgành RHM. Chúc Em thành công!

* Chào Ban tư vấn tuyển sinh, em hiện đang học ngành Công nghệ thông tin và gần đây có nghe nói về mảng lập trình ứng dụng cho mobile. Thầy cô có thể giới thiệu cho em cũng như các bạn đang quan tâm đến lĩnh vực này được hiểu thêm đồng thời cho em biết hiện tại tại TPHCM ở đâu đào tạo loại hình này và trong thời gian bao lâu? Em cảm ơn.

(Hà Duy Thanh - Email: duythanh@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Duy Thanh,

Tại Việt Nam thời gian gần đây sự phát triển của các thiết bị di động đã trở thành đề tài nóng được nhiều người quan tâm. Song song đó, cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ phần mềm tại Việt Nam, nghề lập trình ứng dụng điện thoại nghiễm nhiên trở thành vô cùng "hot".

Đây là nghề mới, vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhân lực khan hiếm đang tạo ra cho chính bạn một cơ hội tươi sáng trước mắt.

Bạn thích thú với việc chat trên điện thoại? Nếu là một iFan, bạn có từng bị nghiện những ứng dụng tuyệt đỉnh của điện thoại trái táo? Bạn gần như phát cuồng vì những tính năng và thuận lợi siêu việt của hệ điều hành Android mà điện thoại HTC của bạn đang chạy nó một cách mượt mà? Tất cả nôm na đều có liên quan đến “ứng dụng điện thoại”.

Bạn có thể học nghề này tại Trường Cao đằng nghề Công nghệ thông tin iSpace (http:// ispace.edu.vn) hoặc Trung tâm Đào tạo Lập trình cho di động MobiPro (Thuộc Trường đào tạo lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech).

Chúc bạn thành công với nghề mình yêu thích.

* Em bị khuyết tật ở chân, vừa rồi em thi ĐH Thủy Lợi (TLA), em thi ngành CNTT nhưng kết quả không được cao chỉ được 9 + 1 (kv: 2NT). Em ở quê nên thông tin không được cập nhật sớm. Em mong các thầy cô tư vấn định hướng giúp em có thể chọn ngành nào liên quan đến CNTT hoặc cho em một vài lời khuyên hữu ích để có thể tự lập đỡ một phần nào gánh nặng cho gia đình. Em xin chân thành cảm ơn!

(Đào Duy Cường - Email: daoduycuong93...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em có thể học CNTT ở các hệ Cao Đẳng của các Trường ĐH hoặc CNTT của các trường Cao đẳng nghề. Em có thể vừa học vừa mở lớp hướng dẫn các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở về Tin học cơ bản. Em hãy tự tin, vì rằng có nhiều con đường và nhiều cách để vào đời. Nếu Em không đủ khả năng mở lớp học thì trước mắt em xin trực máy cho vài nơi đang đào tạo hoặc kinh doanh phòng Internet, Game để học kinh nghiệm và có thêm thu nhập.

* Thầy ơi cho em hỏi sức học trung bình như em (điểm tổng kết cả năm chỉ 6.7) thì vào học ở iSpace được không ạ? Em có cơ hội được làm việc tại trường sau khi em tốt nghiệp không? (Em rất muốn làm việc trong môi trường giáo dục nhưng thi sư phạm bị hỏng rồi ạ).

(Diệu Hiền - Email: minhphuc_dieuhien...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Chỉ cần em có ý chí cố gắng và quyết tâm, iSpace sẽ giúp em khởi nghiệp. Em có thể làm việc trong môi trường giáo dục (có thể ngay tại iSpace), hoặc tại doanh nghiệp đều được, Phòng Công tác sinh viên sẽ hỗ trợ em việc này. iSpace xét tuyển từ Học bạ lớp 12 nên em cứ tự tin nộp hồ sơ tại các cơ sở của trường nhé.

* Chào các thầy cô ạ, em muốn hỏi về nghề sửa chữa di động. Em đã học qua điện tử hệ cao đẳng ở trường đại học Công nghiệp Tp.HCM và em muốn chuyển hẳn sang làm về phần cứng của điện thoại di động. Em đã có căn bản về điện tử bây giờ em muốn học sâu về điện thoại di động và muốn lấy bằng kỹ sư bên lĩnh vực này thì em học ở đâu ạ?

(Thái Hoàng Lực - Email: thaihoangluc25...@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Hoàng Lực,

Em đã học chuyên ngành Điện tử bậc cao đẳng là rất tốt. Đây là cơ sở chắc chắn để học tốt nghề sửa chữa Điện thoại di động. Hiện ở Việt Nam, không có đơn vị nào đào tạo Kỹ sư chuyên về sửa chữa Điện thoại di động (vì thực chất sửa chữa Điện thoại di động là một nghề chuyên sâu, khi có bằng kỹ sư điện tử thì học thêm về nghề này cũng rất nhanh).

Em có thể tham khảo thêm về chương trình học sửa chữa Điện thoại di động tại website của CPS Vietnam để biết thêm chi tiết: http://daotao.cps.vn.

Chúc em thành công với ước mơ của mình nhé.

* Em là con trai nhưng lại thích học khối C vì em yêu Lịch sử và Địa lý . Cho em hỏi nếu học khối C thì em có thể học các ngành gì ạ? ( ngoại trừ Giáo viên và Báo chí ra). Em cảm ơn các thầy cô.

(Lê Anh Tuấn - Email: clc_chiziyoko...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em thân mến, đừng phân biệt giới tính trong việc chọn nghề Nhân văn. Lịch sử và Địa lý thì ai cũng học được mà. Trong lịch sử, em có thể học các ngành Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hóa, Bảo tàng,... trong ngành Địa lý có thể học Địa lý Chính trị, Địa lý Kinh tế, Địa lý Du lịch,...

* Xin chào Hội đồng tư vấn, tôi muốn biết CPS Việt Nam đào tạo kỹ thuật sửa chữa iPhone thời gian bao lâu? Học phí bao nhiêu? Điều kiện để theo học lớp sửa chữa này như thế nào? Và sau khi tốt nghiệp công ty có giới thiệu việc làm cho học sinh không? Cảm ơn cps!!

(Giang Văn Viễn - Email: vienvan1989...@yahoo.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Văn Viễn,

Chuyên đề Kỹ thuật sửa chữa iPhone bao gồm Kỹ thuật phần mềm và Kỹ thuật phần cứng, thời gian đào tạo từ 2 - 4 tháng (tùy theo bạn đăng ký học ban ngày hay buổi tối). Học phí trọn khóa học là 12,9 triệu đồng. Điều kiện để theo học là bạn phải tốt nghiệp lớp 9 và học xong chuyên đề sửa chữa Điện thoại di động căn bản.

Bạn có thể tham khảo thêm tại: http://daotao.cps.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúc bạn thành công với nghề mình yêu thích.

* Chào các thầy cô, em vừa thi xong ĐH nhưng không đậu NV1, em định đi học nghề, em thấy trường CĐ nghề CNTT iSpace có trụ sở chính là ở Q.Thủ Đức và các CN khác ở khắp các tỉnh thành, em muốn hỏi nếu em học tại Đà Nẳng thì chất lượng đào tạo có giống ở trụ sở chính không? Em cảm ơn.

(Trần Văn Truyền - Email: truyenvy2006.0324...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Tất cả các Cơ sở đều đào tạo theo một chương trình, với phương pháp đào tạo giống nhau. Ngoài ra, cho dù em học tại cơ sở nào thì việc thi kết thúc môn, thi học kỳ,... đều được trường kiểm soát với hệ thống thi online và ngân hàng đề thi chung. Em có thể theo học tại Cơ sở Đà Nẵng cho thuận tiện nhé.

* Xin chào các thầy cô, các thầy cho em hỏi học ngành Thiết kế thời trang của trường cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội sau này ra trường kiếm việc làm có dễ không ạ? Cảm ơn đã được thầy cô tư vấn.

(Trần Phúc - Email: yeuthuongnho94...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Nghề này có tên tiếng Anh là "Designer". Sinh viên tốt nghiệp có thể tự lập công ty Thời Trang - May mặc, mở các cửa hàng thời trang ( shop - showroom). Nghề này sẽ phát triển khi xã hội chuyển từ "ăn no, mặc ấm' lên " ăn ngon, mặc đẹp", mà xã hội thì không ngừng phát triển theo chiều hướng đó. Ở một xã hội văn minh, người ta có "bản quyền" luôn cả cái kiểu áo, kiểu quần,... nếu ai ăn cắp mẫu mã thì bị phạt rất năng,... khi đó Designer sẽ có giá trị. Còn hiện tại thì ở VN mọi người còn tự do sao chép mẫu mã nên nhiều người klhông học ngành này vẫn sống khỏe!

* Xin chào các thầy cô trường CĐ nghề CNTT iSpace, em dự định học nghề tại trường, nhưng em băn khoăn là liệu học xong có được liên thông lên ĐH không và điều kiện để liên thông như thế nào ạ?

(Phạm Thị Thủy - Email: Thuypham…@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề, em được học liên thông lên hệ đại học. Các thủ tục Nhà trường sẽ hỗ trợ hướng dẫn tại thời điểm em học liên thông. Ngoài ra, nếu em muốn đi làm sau khi tốt nghiệp cao đẳng, thì Nhà trường sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho em.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: PHẠM QUANG



* Thưa quý thầy cô ! Em xin được tư vấn về việc chọn giữa trường ĐH BK Tp.HCM (ngành CNTT) và trường ĐH Y Dược Tp.HCM (ngành Răng-hàm-mặt). Trong khi em chỉ học giỏi các môn tự nhiên còn hầu hết các mặt còn lại em hạn chế lắm, em lại chưa xác định rõ mình thích ngành nào nên mong các thầy cô cho em biết cụ thể cơ hội việc làm trong từng ngành, những điều cần thiết phải có để thành công trong từng ngành và định hướng học ngành nào tốt cho tương lai. Em xin chân thành cám ơn các thầy.

(Hoàng Thế Khải - Email: hokpitdau...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Hai ngành mà Em đề xuất lại khác nhau ở hai khối A và B. Nếu Em học giỏi các môn tự nhiên thì thi vào ngành CNTT. Ngành CNTT cũng hỗ trợ nhiều cho nghề Y: Thiết bị, lập trình khám chẩn đoán và kê đơn,... Nghề nào cũng quý và cũng tốt, nếu Em biết đam mê và thật sự sống vì nó!

* Em chào thầy cô trường iSpace. Em vừa thi ĐH CĐ ngành Kế toán nhưng điểm rất thấp. Em được biết trường iSpace có ngành Kế toán nhưng em băn khoăn là iSpace chuyên về CNTT liệu Kế toán có cạnh tranh nổi với các trường khác không ạ? Em cảm ơn thầy cô.

(Nguyễn Anh Kỳ - Email: kyanh_hatinh...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. iSpace đào tạo kế toán trên nền tảng CNTT. Do đó, việc sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng, ứng dụng thành thạo Excel để xử lý các nghiệp vụ kế toán tài chính sẽ được đặc biệt chú trọng. Ngoài ra, do chú trọng nhiều đến thực hành, tất cả các bạn sinh viên đều được trải nghiệm thực tế xuyên suốt quá trình theo học với khoảng 500 giờ làm việc với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Em có thể khởi nghiệp tại iSpace. Chúc em thành công.

* Thưa quý thầy cô! Em vừa thi đại học xong, em thích công việc của mình sau này không quá nhàm chán nên em đăng kí thi vào ngành Quản trị kinh doanh. Em thì hiền, không tự tin lắm trong giao tiếp và sợ năng lực của bản thân không đủ (cả kỹ năng cứng và mềm) để học ngành Quản trị! Cho em hỏi là em có nên theo học không? Em cảm ơn các thầy cô nhiều ạ.

(Trần Nguyễn Minh Quân - Email: quanmax94...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em không nên tự ty. hãy học tốt. Nghề sẽ dạy nghế Em sẽ làm tốt được tất cả mọi việc! Hãy kluôn tâm niệm về điều đó, Em sẽ thành công.

* Chào Ban tư vấn, hiện em đang học CĐ nghề và TCCN, cao đẳng thì em học ngành Xây dựng, TCCN em học Cơ khí, do gia đình em không có điều kiện cho em học cả hai ngành buộc em phải chọn 1 ngành. Thầy cô tư vấn giúp em nên chọn ngành nào sau này tốt nghiệp dễ xin việc làm hơn ạ?

(Nguyễn Mạnh Hùng - Email: yeukechungtinh_hankephutinh113...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em nên theo nghề xây dựng vì nghề này nhu cầu của xã hội rất lớn. Nếu Em là kỹ sư Em còn có thể đứng ra thi công công trình, đấu thầu xây dựng,...Nghề này dễ có việc làm nhất.

* Em thi đại học khối A chỉ được 10 điểm. Em định đăng ký học trường iSpace ngành An ninh mạng hoặc Quản trị mạng nhưng em không biết mình học An ninh mạng có nổi không vì em nghe nói học An ninh mạng khó lắm, đòi hỏi phải thật giỏi Toán, Lý mới học được. Thầy cô cho em hỏi có phải vậy không ạ? Em cảm ơn thầy cô.

(Trần Anh Tuấn - Email: tran_anhtuan...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Để học nghề, em cần phải có quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nếu em có quyết tâm, iSpace sẽ giúp em khởi nghiệp, bất kể là nghề gì. Em cứ tự tin nộp hồ sơ tại các cơ sở của trường, hoặc đăng ký xét tuyển online trên website nhà trường nhé.

* Em vừa thi đại học xong , em rớt NV1 là ngành Công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM . Em thi được 19 điểm khối B. Xin các thầy cô tư vấn giúp nếu em muốn học nghề, thì nghề nào tương đương với khối B mà em đã thi không ạ? Em cám ơn thầy cô.

(Nguyễn Phạm Xuân Khánh - Email: pekhanh94...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em hãy liên hệ xem Trường ĐH Nông lâm lấy nguyện vọng 2 là bao nhiêu? Nếu 19 đ thì còn nhiều Trường ĐH Em có thể tham gia NV 2, như CN Thực Phẩm, ĐH CN Tp HCM, ĐH Nông Lâm,... ở đó vẫn có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, CN sinh học cơ mà. Tại Trường ĐH KH Tự nhiên còn có ngành Môi Trường, Ngành Địa chất, Ngành Khoa học vật liệu tuyển nguyện vọng 2 khối B. Nếu Em học nghề khối B thì nên học về Nông nghiệp: cây cảnh, Nuôi trồng Thủy hải sản,...

* Em muốn tìm hiểu về Viễn thông, cụ thể là Tin học viễn thông. Xin thầy cô ở CĐ nghề iSpace tư vấn giúp em ạ? Em cảm ơn.

(Quốc Trung - Email: trung_quoc...@yahoo.com.vn)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Nghề Tin học Viễn thông ứng dụng tại iSpace ngoài đào tạo bài bản về hệ thống mạng máy tính, còn chuyên sâu về thiết bị và ứng dụng các thiết bị viễn thông để điều hành hiệu quả doanh nghiệp. Đây là một chuyên ngành mới, iSpace đã khảo sát rất nhiều doanh nghiệp và quyết định đào tạo chuyên ngành này trong năm nay.

* Chào Hội đồng tư vấn, em học khá nhất 3 môn Toán, Lý, Anh văn, mọi người đánh giá em là người năng động, dễ gần,thông minh, nhanh nhạy, có khả năng giữ quan hệ và nắm tâm lý người khác tốt. Em thích các nghề có tính sáng tạo, có biến động nếu có thêm hoạt động tay chân thì càng tốt. Vậy em nên theo ngành nào, và thầy cô có thể tư vấn chi tiết cho em ngành đó được không ạ. Em xin cảm ơn.

(Hiền Anh - Email: hienanh_lâm...@yahoo.com.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em giỏi và năng động vậy nên em thi khối D, hoặc A1 và sẽ học các ngành: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Theo những liệt kê về ưu điểm mà em có: Năng động, Giao tiếp tốt, năm bắt tâm lý người khác ,...thì nghề Luật sẽ rất phù hợp với em.

* Xin chào Hội đồng tư vấn, xin cho em hỏi là em học rất khá môn Anh văn, Toán thì hơi khó khăn đối với em, mong thầy cô tư vấn giúp là khi thi ĐH em nên thi khối gì ạ?

(Lê Thị Hoài Linh - Email: bxthlht...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Nếu Em khá tiếng Anh thì Em nên cố gắng học thêm môn Toán, Văn ( không cần giỏi mà chỉ vừa TB) để thi khối D, D1 vào các ngành Luật, Kinh tế.

* Em chào Ban tư vấn, em muốn theo học ngành CNTT ở CĐ nghề CNTT iSpace, em ở Phú Thọ, không biết trường mình có cơ sở nào tại Phú Thọ không? Mong thầy, cô giới thiệu cho em cơ sở trong phạm vi gần nhất. Em cảm ơn.

(Tạ Quang Huy - Email: anhchangdepzai_1194...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Em có thể theo học tại Đà Nẵng, hoặc tại TP.HCM. Trường sẽ giới thiệu chỗ trọ phù hợp cho em. iSpace là trường đào tạo chuyên về CNTT, nếu em đã thích CNTT thì iSpace sẽ giúp em khởi nghiệp. Chúc em thành công nhé.

* Xin chào các thầy, cô. Em mới vừa vượt qua kì thi tuyển sinh đại học cao đẳng, theo như điểm em đạt được, và điểm chuẩn dự kiến của trường thì chắc chắn em sẽ đậu vào nghành Điện-điện tử của trường ĐH Bách Khoa TPHCM và ngành Công Nghệ Sinh Học của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Bây giờ em rất phân vân không biết nên chọn ngành nào để học! Hai ngành này em đều rất thích. Ba mẹ thì khuyên em nên vào ĐH Bách Khoa, vì điện dễ tìm việc làm hơn. Còn em thì thấy CNSH cũng rất có tương lai, với lại em học giỏi và thích Sinh hơn là Lí. Em là người sống nội tâm, khả năng giao tiếp kém, rất e ngại trước đám đông, nhưng rất có trách nhiệm và cần cù, chịu khó, khiêm tốn, thích mày mò, và thích tìm kiếm sự mới lạ. Các thầy cô có thể cho em biết ngành nào có tương lai hơn, ngành nào hợp với tính cách của em và cho em biết những phẩm chất để học và làm việc tốt khi ra trường? Bây giờ em rất rối, lí trí thì chọn điện, nhưng trong lòng lại muốn CNSH. Em chân thành cảm ơn các thầy cô!

(Nguyễn Minh Châu - Email: minh_chau673908...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em Châu thân mến! Chúc mừng Em đậu cả 2 ngành "hot" nhất hiện nay. Em hãy chọn nghề mà em thấy phù hợp. Nghề CNSH là nghề mới và đầy triển vọng trên thế giới. Nghề này đòi hỏi những đức tính mà em đang có. Hy vọng trong tương lai, em sẽ là Nhà khoa học của lĩnh vực CNSH, như Tế bào gốc, Nuôi cấy mô, Nhân giống và tạo ra sinh vật biến đổi gene,...

* Em muốn thành thợ Sửa chữa đồ điện gia dụng nhưng giờ em theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có được không, nếu không được thì em nên học ngành gì? Rất cảm ơn các thầy cô.

(Nguyễn Quang - Email: nguyenngocquang94...@gmail.com)

Ông Hồ Đức Sinh trả lời:

Chào Nguyễn Quang,

Nếu muốn trở thành thợ sửa chữa đồ điện gia dụng (bao gồm thiết bị điện tử, điện lạnh, cơ điện...) thì bạn học kỹ thuật điện, điện tử vẫn còn thiếu, mà phải học thêm về điện lạnh nữa...Ngoài ra còn có cả lĩnh vực cơ điện nữa...

Em nên chọn một lĩnh vực mà mình yêu thích nhất, làm cho thật tốt thì vẫn hay hơn là biết nhiều thứ nhưng biết không sâu, làm việc sẽ không hiệu quả. Em có thể tham khảo thêm về thư viện ngành, nghề tại: http://tuvantuyensinh.vn/news/96-thu-vien-nga%CC%80nh---nghe.html

Chúc em sớm chọn được cho mình nghề yêu thích nhất.

* Xin chào Hội đồng tư vấn, em rất thích ngành Công an, nhưng em nghe nói sát xuất đậu vào ngành nay thì rất ít. Gia đình em thì muốn cho em theo ngành Giáo viên, mà em thì không được tự tin lắm khi đứng trước nhiều người, giờ em phải làm sao ạ?

(Trần Thị Bích Trâm - Email: anhsangnho2012...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Nếu Em thích nghề Công An thì Em phải tìm hiểu trước thể lệ của CA vì đây là ngành nghề đặc biệt, đòi hỏi về Lý lịch, về Ngoại hình, đòi hỏi về Giao tiếp,... Nghề nào cũng tốt, Ba mẹ là những người có trải nghiệm cuộc sống nên việc tư vấn là sáng suốt, nhưng rất tiếc các bạn trẻ thường coi thường ý kiến tư vấn này. Nghề GV thường bị giới trẻ chê là " nghèo', có phải không Em?

* Xin chào các thầy cô, học Thiết kế đồ họa thường học những phần mềm nào ạ? Em thấy mấy anh ở gần nhà em học đồ họa toàn học phần mềm nhưng theo em tìm hiểu thì trường iSpace lại có cả về Mỹ thuật và về Marketing nữa? Học nhiều thế chắc sẽ làm giỏi phải không các thầy cô?

(Nguyễn Bảo Hải - Email: baohai _ baobao...@gmail.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Do cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, nên đòi hỏi nội dung đào tạo phải sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Em có thể khởi nghiệp tại iSpace. Chúc em thành công.

* Xin chào các thầy cô, em đang phân vân, không biết nên chọn ngành Kinh tế vận tải biển của trường ĐH Giao thông vận tải HCM hay ngành Kinh doanh quốc tế của trường CĐ Kinh tế đối ngoại ,mong các thầy cô tư vấn cho em cơ hội việc làm ra sao ạ? Em cảm ơn.

(Nguyễn Văn Hiếu - Email: ken_nguyen167...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em thi vào cả hai ngành liên quan "Quốc tế", Cả hai ngành này đếu hay cả. Nếu Em thích làm việc về vận tải, về cảng, về tàu thì Em học ĐHGT, còn thích được nay đây mai đó, có thể ra nước ngoài giao dịch thì vào CĐ KT đối ngoại. Cả hai ngành nay có thể làm cho cơ quan Nhà nước và cho Công ty tư nhân và nước ngoài, cơ hội như nhau.

* Xin chào các thầy cô, cho em hỏi ngành Lập trình ở iSpace bao gồm các chuyên đề gì ạ? Em cảm ơn.

(Võ Minh Long - Email: minhlong...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. iSpace đang đào tạo chuyên ngành Lập trình ứng dụng di động. Hiện tại iSpace đang có đơn đặt hàng 50 nhân sự, lương tối thiểu 80 triệu/năm. Học xong nhận vào làm việc ngay. Em liên hệ BP TVTS tại Trụ sở Thủ Đức để được tư vấn về chương trình và thủ tục nhập học, hoặc gọi điện theo số: 08.62678.999 nhé.

* Xin chào các thầy cô, nếu em học ngành Bác sĩ máy tính tại iSpace thì em sẽ được học qua các chuyên đề gì ạ? Em dự định học vào khóa tới, mong các thầy cô chia sẻ cùng em. Em cảm ơn.

(Lê Thị Ngọc Diễm - Email: motsach_273...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào em. Bác sĩ máy tính tại iSpace có 3 "chuyên khoa": PC, Laptop và Sửa chữa điện tử. Nếu tốt nghiệp THPT, sau khi kết thúc chương trình, em có thể học liên thông lên hệ Trung cấp hoặc Cao đẳng tại trường. Xin chào đón nữ bác sĩ máy tính Lê Thị Ngọc Diễm nhé.

* Em đã biết điểm thi đại học, không đủ để vào bất kì trường đại học nào. Em thấy ba mẹ buồn và bản thân em cũng không lấy gì làm vui. Nhưng em sẽ cố gắng học để ba mẹ không buồn nữa. Trong tình huống này, học cao đẳng rồi đi làm sớm, sau này liên thông cũng chưa muộn, có lần em đã nghe trường ispace tư vấn như thế và bây giờ mới thấy rất hợp lý. Em muốn học Tài chính - Kế toán, cũng đã tìm hiểu chương trình học ở ispace. Tuy nhiên em còn chưa tự tin lắm ở vấn đề việc làm sau tốt nghiệp vì lĩnh vực này cũng hơi khó xin việc phải không thầy? Mong thầy cho em vài lời khuyên hay các con số minh họa để em có thể có thêm căn cứ xin phép ba mẹ cho học tại trường thầy.

(Tuyết Nhung - Email: luongnhung2810...@yahoo.com)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh trả lời:

Chào Lương Nhung. Nếu có quyết tâm, iSpace sẽ giúp em khởi nghiệp. Trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, hoặc học chuyển tiếp hệ đại học, nên em cứ tự tin theo học nhé.

* Em hiện đang học năm thứ 1 khoa Tiếng anh Tài chính Ngân hàng của Học Viện Ngân Hàng nhưng hầu hết mọi người đều bảo ngành này ra trường sẽ khó xin việc. Trong kì thi đại học vừa rồi, em đã đăng kí thi khoa Marketing của Đại học Kinh tế quốc dân và với số điểm đạt được em tin là mình sẽ đỗ khoa này. Bây giờ em đang rất phân vân không biết có nên bỏ Học Viện Ngân Hàng để sang Kinh tế Quốc dân học không nữa. Mong thầy cô tư vấn giúp em có nên chuyển sang Kinh tế Quốc Dân không ạ hay tiếp tục học ở Học viện Ngân hàng và đăng kí thêm một chuyên ngành 2 về tài chính ? Thực sự em đang rất phân vân không biết nên quyết định thế nào ạ. Em rất mong sớm nhận được lời khuyên của thầy cô trong Ban tư vấn ạ. .Em xin trân thành cảm ơn.!

(Luyện Thị Linh - Email: giobien100393...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư trả lời:

Em thân mến! Theo Quy chế và Luật giáo dục thì việc Em đang học năm thứ nhất của một trường ĐH mà muốn học thêm trường ĐH khác là khó có thể được chấp nhận. Hiện nay chỉ cho phép Em học thêm ( dạng tín chỉ) của ngành thứ 2 cùng Khoa của trường Em đang theo học. Nếu Em bỏ nửa chừng trường Em đang học thì Em sẽ gặp rắc rối khi xin lại các giấy tờ gốc đã nộp,... cả giấy cho thôi học ( Họ chỉ cần dây dưa không cấp là Em bị chậm trễ ở trường thứ hai và nguy cơ buộc thôi học ở trường thứ nhất).