Giao thông hỗn loạn tại trường tổ chức học 2 ca

Nếu như trước đây, HS ca sáng của Trường THCS Ngô Sĩ Liên kết thúc buổi học vào lúc 11h50 phút thì nay thực hiện theo quy định mới về khung giờ học, giờ làm do UBND thành phố Hà Nội ban hành, các em tan ca vào lúc 12h15 phút. Trong khi đó, buổi chiều HS sẽ bắt đầu vào lớp lúc 12h30 để kịp ôn tập bài cũ và bước vào học tiết đầu tiên vào lúc 12h45.



Với khoảng thời gian giao giữa hai ca chỉ là 15 phút đã khiến cả toàn bộ khu vực phố Hàm Long, trước cổng trường Ngô Sĩ Liên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù Ban giám hiệu nhà trường, thậm chí cả giáo viên, tình nguyên viên tham gia điều tiết giao thông nhưng không tránh được cảnh chen lấn giữa HS đi vào và HS đi ra.



Một nhân viên bảo vệ của trường cho hay: “Trước đây thời gian giao giữa hai ca là 40 phút nên nhà trường hoàn toàn bố trí HS tan ca sáng và HS học ca chiều chênh thời gian nhau nên không bao giờ có cảnh tình trạng ùn tắc. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi chứng kiến cảnh ùn tắc trước cổng trường như vậy”.







Cảnh "hỗn loạn" trước cổng trường THCS Ngô Sĩ Liên trong quá trình thực hiện giao ca.

Sân trường đông nghẹt vì HS còn phải chờ công tác dọn dẹp vệ sinh phòng học

H S tranh thủ xem và ghi lại lịch học mới.





Nếu trước đây 11h50 cả cô và trò tan học thì giờ hôm nay vẫn tiếp tục học cho đến 12h15.





Theo thói quen HS học ca chiều này đến quá sớm khi mà ca sáng chưa kết thúc buổi học nên giáo viên và bảo vệ đành nhắc nhở và yêu cầu HS ra ngoài.





Để tránh việc ùn tắc nhà trường, đã yêu cầu HS ca chiều đứng tập trung hai bên cổng để nhường đường cho ca sáng ra trước.





HS ca sáng hối hả thu dọn sân trường để ca chiều vào học.





Sự muộn giờ học nên HS ca chiều chen lấn đi vào tạo sự hỗn loạn trước cổng trường.





Sự hỗn loạn của phố Hàm Long nhìn từ trên cao.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, để giảm tối thiểu việc ùn tắc trước cổng trường vào ngày hôm nay 1/2, lãnh đạo Trường THCS Ngô Sĩ Liên đã lên khung kế hoạch thời gian cụ thể và thông báo đến từng phụ huynh, HS về thời điểm đưa con đến trường là 12h15 để học ca chiều nhằm tránh tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên trên thực tế do thói quen nên nhiều HS vẫn đến trường theo khung giờ trước kia (khoảng 12h). Trong khi đó do ca sáng vẫn đang học nên toàn bộ HS ca đến sớm không được phép về bên trong trường nên đã tụ tập đông đúc trước cổng. Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc ca học sáng (vào lúc 12h15 - PV), nhà trường lập tức thông báo cho HS cần phải rời lớp học ngay để làm công tác vệ sinh lớp học trước khi ca chiều bước vào tiết học đầu tiên.Mặc dù đã bố trí một cách hết sức khoa học đó là yêu cầu toàn bộ HS ca chiều đứng gọn sang hai bên để HS ca sáng ra về nhưng với tâm lý sợ muộn giờ vào lớp nên đã tạo ra sự giao thoa quá lớn nên đã gây ra cảnh rối loạn ùn tắc. Không những thế, khi HS ca chiều đã vào được bên trong thì cũng chưa thể lên lớp ngay mà tụ tập đông nghẹt trong sân trường vì còn phải chờ đợi dọn dẹp vệ sinh phòng học. Sự bất cập về khung giờ học khiến cho HS mệt mỏi vì đói do kết thúc ca học sáng khá muộn còn thầy cô thì mệt nhoài để giải quyết các tình huống “lần đầu mới gặp”.Dưới đây là những hình ảnh Dân trí ghi lại được trong việc giao ca cũng như hoạt động của Trường THCS Ngô Sĩ Liên trước quy định về khung giờ học và làm mới.