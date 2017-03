Giáo viên giáo dục công dân 'bị bắt' làm giáo viên tư vấn!

Phải chủ động tiếp cận và nắm bắt tâm lý HS Thời đại càng phát triển, tâm lý HS cũng thay đổi theo, đòi hỏi giáo viên tâm lý phải am hiểu để nắm bắt kịp thời. Dù là kiêm nhiệm hay có chuyên môn tâm lý, giáo viên khi làm tư vấn cho HS cần phải có tấm lòng với các em, phải kiên nhẫn tìm hiểu và chia sẻ với các em, không nên áp đặt hay khuyên can vội vàng. HS có rất nhiều vấn đề nhưng để các em tự tìm đến phòng tâm lý thì không dễ, đòi hỏi giáo viên tâm lý phải chủ động tiếp cận, lắng nghe và chia sẻ với các em bằng mọi cách chứ không chỉ ngồi một chỗ ở phòng để chờ HS. Muốn vậy, giáo viên phải có kế hoạch, chương trình rõ ràng trong từng tuần, từng tháng và cả năm để làm những gì cần thiết cho các em. Từ đó các em mới hiểu và tìm đến khi gặp vấn đề khó khăn. TS VÕ VĂN NAM, nguyên Trưởng khoa Tâm lý ĐH Sư phạm TP.HCM Phải nâng cao vai trò của tư vấn tâm lý học đường Thời gian qua xảy ra nhiều biểu hiện tiêu cực trong HS như thói a dua, đua đòi, lối sống lệch lạc. Trong đó đáng nói nhất là hiện tượng phạm tội vị thành niên ngày càng tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Đáng nói, biểu hiện trong đó là nạn bạo lực học đường như “bom nổ chậm” ở các trường học hiện nay. Trong đó, một phần là do giáo viên, nhà trường chưa nắm bắt kịp thời vấn đề của các em để can thiệp và ngăn chặn, tư vấn tâm lý ở các trường còn yếu. Trước thực tế này, Bộ đã có công văn yêu cầu các địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục để làm sao kéo giảm bạo lực học đường. Đồng thời, qua những buổi tập huấn do Bộ và các địa phương tổ chức sẽ trang bị cho các giáo viên, cán bộ những kiến thức cơ bản, kỹ năng tư vấn để góp phần kéo giảm bạo lực học đường, tạo môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh cho HSSV, giúp các em vượt qua những khó khăn và sức ép trong học tập. Từ đó các đơn vị tham mưu để làm sao thành lập ngay bộ phận tư vấn tâm lý học đường tại các trường học từ tiểu học đến ĐH-CĐ. Ông BÙI VĂN LINH, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT