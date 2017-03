Giáo viên không được làm bạn với học sinh trên Facebook

Theo văn bản hướng dẫn giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được công bố trên website của sở này hôm 1-5, giáo viên chỉ có quyền thiết lập các trang Facebook với mục đích trao đổi học thuật, giao bài tập hay giải đáp thắc mắc cho học sinh.



Ngoài ra, giáo viên không được phép làm bạn với học sinh trên Facebook cũng như đưa ra các bình luận cá nhân lên trang Facebook của học sinh.



Theo MSNBC, dư luận New York gần đây xôn xao với việc một giáo viên trung học đã viết câu bình luận đại loại như “Em rất gợi cảm” đối với một tấm ảnh mà học sinh đưa lên Facebook.



Bên cạnh đó, giáo viên chỉ được phép sử dụng tài khoản email do nhà trường cung cấp để liên lạc với học sinh và phụ huynh, tuyệt đối không được sử dụng email cá nhân.



Nội dung email chỉ được xoay quanh vấn đề học thuật, không được trao đổi những vấn đề riêng tư.



Hãng tin MSNBC dẫn lời một số giáo viên ở New York cho biết văn bản hướng dẫn nêu trên không giúp ích gì mà chỉ khiến cho giáo viên xa lánh học sinh và hạn chế giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.



Được biết, một số bang khác tại Mỹ thậm chí còn áp dụng những quy định khắc khe hơn so với thành phố New York.



Chẳng hạn, Hội đồng giáo dục Paramus ở bang New Jersey hồi tháng 4-2012 đã cấm giáo viên liên lạc với học sinh ngoài giờ học bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật số nào kể cả điện thoại , email và mạng xã hội Facebook.



Nếu giáo viên muốn liên lạc với học sinh thì phải sử dụng điện thoại, máy tính tại trường cũng như tài khoản email do trường cung cấp để gửi thông báo cho học sinh qua email.



Năm ngoái, bang Missouri đã đề xuất dự thảo luật cấm giáo viên sử dụng mạng xã hội như Facebook và Twitter để trao đổi các vấn đề riêng tư với học sinh, tuy nhiên dự luật này đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà giáo dục.



Còn hôm 2-5, tòa án Los Angeles (Mỹ) đã mở phiên tòa xét xử thầy giáo Taylor Welch về tội quấy rối tình dục một học sinh thông qua mạng xã hội Facebook.



Theo tờ Los Angeles Times, ông Welch bị bắt hồi cuối tháng 4-2012, sau khi một phụ huynh tố cáo ông liên tục gửi những tin nhắn dâm ô cùng những bức ảnh kích dục qua tài khoản Facebook của một học sinh cấp 2.





Theo Phúc Duy (Thanh Niên)