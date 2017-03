Giáo viên tiếng Anh khổ vì công nghệ

Theo kế hoạch triển khai đề án, năm 2010-2011 dạy ngoại ngữ cho khoảng 20% số học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015-2016; đạt 100% vào năm 2018-2019. Sau hai năm thí điểm, nhiều giáo viên tiểu học cho rằng cách sử dụng sách giáo khoa theo chương trình thí điểm của Bộ ban hành không đồng nhất, nội dung nhiều và khó, giá sách không phù hợp với điều kiện học của nhiều gia đình. Thậm chí một số địa phương cho giáo viên dùng SGK không do Bộ biên soạn, xuất bản và tập huấn nhưng lại không có biện pháp đôn đốc nên kiến thức và kỹ năng của học sinh bị lệch so với yêu cầu... Một trong những thiết bị hiện đại được Bộ GD&ĐT ứng dụng dạy thí điểm tiếng Anh Robot teacher (bút chấm đọc)… hỗ trợ tốt cho giáo viên nhưng do không nắm chắc cách sử dụng nên chưa phát huy hết tính năng của thiết bị này. (Theo VNN)