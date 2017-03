Giáo viên tương lai: Thiếu kỹ năng giảng dạy

Ngoài ra, Bộ sẽ có kế hoạch thành lập hội đồng hiệu trưởng các trường SP để điều hành các trường SP. Hội đồng sẽ họp hằng năm, hằng tháng hoặc hằng quý để trao đổi về những vấn đề giảng dạy chuyên môn, viết giáo trình, bồi dưỡng giáo viên, phối hợp đào tạo giáo viên trên địa bàn. Nghiên cứu trên 160 SV của Trường ĐHSP Hà Nội, nhiều SV mắc lỗi cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa: 21,5% mắc lỗi phát âm nhầm chữ l-n; hơn 10% dùng từ chưa chính xác; 14% phát âm nhầm lẫn sắc và huyền. Theo cô Nguyễn Thị Tình, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội, có bốn nguyên nhân: ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương; do thói quen; do chưa có biện pháp rèn luyện; và do ý thức rèn luyện kém.