Giật mình nghe teen kể chuyện "thanh toán" nhau

Với teen, chuyện nữ sinh đánh nhau… chẳng có gì lạ?



Sau khi clip nữ sinh tại thành phố Vinh (Nghệ An) bị đánh hội đồng được đăng tải, rất nhiều độc giả tỏ ra vô cùng phẫn nộ và choáng váng trước những hành động “dã man” của đám học sinh.



Cũng không ít người phải bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng bạo lưc học đường đang ngày một nghiêm trọng.



Clip này cũng nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng được đem ra bàn luận và thu hút được sự chú ý tại nhiều diễn đàn dành cho teen trên mạng. Rất nhiều teen viết comment (bình luận), thể hiện thái độ phẫn nộ có, bức xúc có nhưng cũng có không ít teen khiến nhiều người phải giật mình khi xem đây chỉ là chuyện…bình thường, chuyện “cơm bữa”.



Một bạn nữ nicknam sa…ny chia sẻ: “Do mọi người không để ý nên chưa biết thôi. Đối với dân 9x mà nói thì chuyện xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần nhìn ai mà cảm thấy không ưa là tìm mọi lý do để gọi ra và “dạy dỗ”, hoặc là đánh để “lấy số” với các bạn khác ở trường”.



Một bạn khác viết: “Con gái đánh nhau giờ như là chuyện “bình thường như ở huyện”, liếc nhau cũng đánh, chảnh cũng đánh, đi ngang qua mà thấy “gai gai” là đánh, đánh dã man hơn trên này nhiều…”. Đồng tình với ý kiến này, một bạn khác comment thêm: “Bọn con gái trong trường em còn lấy cả lưỡi lam rạch mặt cơ, thế này chưa là gì…”.





Một người trong nhóm đánh hội đồng có

những cú đá, đạp hết sức dã man vào đầu nữ sinh



Bạo lực tái diễn, giải pháp ở đâu?

Và cũng có không ít teen lên án chuyện đánh nhau này, nhưng lại không phải lên án hành động dã man mà tỏ ra “bức xúc” vì cho rằng, đã đánh nhau phải “một chọi một” mới là “quân tử”, vậy nên có không ít các comment kiểu như:“Solo nó đánh không lại nên phải rủ nhau đánh hội đồng đây mà” hay “có giỏi thật thì đánh solo thử xem”. Một số khác lại có những comment rất “vô cảm”: “Học theo các đàn chị trước đó ấy mà”.Khi được hỏi về chuyện nữ sinh đánh nhau, N. - nam sinh một trường THPT tại Hà Nội còn thẳng thắn: “Ôi chị ơi, chuyện này thường thôi mà. Xem con gái đánh nhau thì thích hơn nhiều, bọn con trai chỉ dừng lại ở đấm, đá, chứ con gái còn có nhiều trò thú vị hơn như túm tóc, cời đồ,…”. Vậy nên, trong những câu chuyện của teen cũng không khó gì bắt gặp những câu như thế này: “Con đó không biết điều”, “ngứa mắt”, “cho nó một trận”.Một teen ở Thái Nguyên kể lại câu chuyện có cô bạn bị đánh chỉ vì... xinh đẹp và học giỏi: “Bạn ấy học giỏi nhưng không chơi với nhiều người. Là bạn thân nên em biết đó chỉ là vì bản tính của bạn ấy ít thích giao tiếp. Cũng vì vậy mà dù trong lớp có rất nhiều bạn nam theo đuổi, nhưng bạn ấy không đáp lại ai.Vậy mà một số bạn nữ “đầu gấu” trong trường lại lấy cớ đó bảo bạn ấy “kiêu”, “chảnh” rồi kéo ra đánh hội đồng. Không chỉ đánh đập, họ còn chửi bới, xé áo và dùng điện thoại quay lại clip. Rất may hôm đó có thầy cô can thiệp kịp thời nên không bị phát tán”.Một bạn nữ khác ở Hà Nam cũng bức xúc với việc cô bạn bị đánh chỉ vì không may “lọt vào mắt xanh” của anh chàng mà một “nữ đại ca” đang theo đuổi. Cô bé tâm sự: “Khổ thân nó lắm chị ạ, bị đánh dã man mà cứ ngơ ngác không hiểu lý do tại sao”.Chắc hẳn chưa ai quên chuyện nữ sinh tên Quỳnh Anh bị đánh hội đồng dã man làm xôn xao dư luận mấy tháng trước. Người ta ngỡ ngàng vì mức độ “dã man” của các nữ sinh đánh bạn bao nhiêu thì cũng “choáng” vì lý do dẫn đến vụ đánh nhau bấy nhiêu: chỉ vì một cái dẫm chân. Hay vụ việc một nữ sinh lớp 8 tại TP.HCM bị bạn đánh phải nhập viện chỉ vì…xinh đẹp và học giỏi.Kết quả cuộc khảo sát học sinh hai trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa về chuyện đánh nhau trong học đường cũng khiến không ít người phải “choáng”: gần 97% học sinh được khảo sát thừa nhận ở trường có xảy ra tình trạng nữ sinh đánh nhau.Mức độ diễn ra thường xuyên chiếm tỷ lệ 44,7%. Khảo sát cũng cho thấy, có những lí do rất đơn giản nhưng cũng là cớ gây ra xung đột, như không ưa thì đánh (24%); bị khiêu khích nên đánh (16%); đánh vì lí do tình cảm (13,3%). Có những lí do không hình dung được, ví dụ người khác nhờ đánh (20%), chẳng có lí do gì cũng đánh (12%).Vụ việc của nữ sinh tên Quỳnh Anh sau khi làm xôn xao dư luận đã được xử lý, nhưng sau đó không lâu lại liên tục xuất hiện thêm hàng loạt các clip nữ sinh đánh bạn tương tự, thậm chí còn dã man hơn và không chỉ xảy ra tại các thành phố lớn như: clip nữ sinh trường THCS LQĐ (Hà Đông) hay clip đánh hội đồng của nữ sinh ở Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng...Vậy tại sao dù đã gây bức xúc, đã bị xử lý nhưng hiện tượng này không hề giảm? Lời bình luận của một bạn nicknam ll..de có lẽ là câu trả lời: “Tuy cháu mới ít tuổi và đang học trên một mái trường cấp 3 nhưng có khi cháu nhìn thấy nhiều cảnh còn kinh hơn. Nhưng có ai bị đi trại đâu? Chính vì lý do đó cháu thấy chuyện đó cũng là bình thường mà, chả có gì ghê gớm cả”.Phải chăng, vì việc xử lý các vụ việc tương tự chưa thỏa đáng, chưa đủ sức răn đe đã khiến các “nữ quái” không hề sợ và càng tiếp tục “gây án”, còn những người xem thì ngày càng bị “chai lỳ cảm xúc” khi phải chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự khiến người ta cảm thấy nó quá…bình thường.Chia sẻ với VietNamNet trong vụ việc nữ sinh tại Nghệ An bị đánh hội đồng lần này, rất nhiều độc giả đồng tình rằng, ngoài việc cần có sự quan tâm hơn nữa của gia đình, nhà trường thì các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn hơn nữa mới mong khiến tình trạng này không tái diễn.Một bạn ở địa chỉ chi…u0815@yahoo.com bức xúc: “Tôi thấy hệ thống pháp luật nước ta cần nghiêm minh hơn nữa, phải thẳng tay trừng trị chứ không nên "giơ cao đánh khẽ" thì thế hệ trẻ sẽ lờn mặt với pháp luật. Bởi vì, họ cho rằng kẽ hở của pháp luật là không phạt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, họ coi đó như một vé thông hành cho những hành động côn đồ dã man của mình được tung ra, được nổi tiếng và rồi pháp luật cũng sẽ chẳng làm gì được họ. Họ hả hê, coi thường pháp luật và rồi cứ tái hiện như thế Tôi thấy thất vọng quá...”.Độc giả ở địa chỉ ki…hai@gmail.com thẳng thắn: “Tình trạng trên luôn tiếp tục xảy ra là vì trước đây nhà trường và sở Giáo dục Hà Nội đã không xử lý thích đáng vụ việc của Trường TNT ở Q. Hai Bà Trưng. Cần phải xử lý nghiêm những kẻ côn đồ, man rợ này... để cho những học sinh khác còn học tập, phấn đấu”.