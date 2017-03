Giờ G sắp đóng, nhiều đại học "khát" thí sinh

Trường dài cổ chờ thí sinh



Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, tính đến sáng 7/9, trường mới nhận được khoảng 50% số hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 so với tổng số chỉ tiêu (570 chỉ tuyên tuyển NV2 cho 16 ngành đào tạo). Như vậy, vẫn còn gần 300 cơ hội cho những thí sinh đã dự thi ĐH khối A, B, D1, V đạt mức điểm theo quy định nếu có NV học tại trường.



Theo lãnh đạo Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, nếu hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 nhà trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao trường tiếp tục xét tuyển NV3. Sinh viên trúng tuyển NV2 nhập học vào ngày 25/9.



Trường thứ hai sẽ xét tuyển NV3 là ĐH Đồng Tháp. Lý do, đến nay trường mới nhận được trên 1.300 hồ sơ đăng ký. Trong khi đó, chỉ tiêu trường thông báo xét tuyển NV2 là 2.100.



Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo xét tuyển 765 chỉ tiêu NV2 nhưng đến thời điểm này mới chỉ nhận được trên 600 hồ sơ. Nhiều ngành đang có hồ sơ đăng ký ít hơn chỉ tiêu như Sư phạm tin học, Công nghệ thông tin, Quốc tế học, Ngữ văn, Việt Nam học, Song ngữ Nga - Anh, tiếng Trung Quốc, Sư phạm Sử - GD Quốc phòng. Phó trưởng Phòng đào tạo nhà trường Tạ Quang Lâm cho biết, số hồ sơ đăng ký vào những ngành này chỉ được khoảng 50% chỉ tiêu. Khả năng các ngành ít hồ sơ sẽ có điểm chuẩn bằng điểm sàn xét tuyển NV2 như trường đã thông báo.



Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH mỏ - Địa chất Lê Trọng Thắng cho biết, thống kê từ kênh nhận hồ sơ xét tuyển NV2 trực tiếp, đến sáng 7/9 trường mới nhận được trên 500 hồ sơ. Trong khi đó, chỉ tiêu trường tuyển NV2 là trên 1.000 cho cả bậc ĐH, CĐ. Do đó, ông Thắng cho biết, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho thí sinh khối A.



Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đến nay mới nhận được trên 300 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu tuyển NV2 là 800. Riêng ngành Công nghệ chế tạo máy mới chỉ nhận được hai hồ sơ đăng ký.



Trường ĐH Nha Trang tuyển gần 1.500 chỉ tiêu NV2 bậc ĐH nhưng đến nay mới chỉ nhận được trên 850 hồ sơ.



Trong khi một số trường đang "ngồi trên đống lửa" dài cổ chờ thí sinh đến thì không ít trường đang ung dung lên phương án chọn thí sinh. Cụ thể, số hồ sơ xét tuyển NV2 Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã nhận được trên 5.100 cho cả bậc ĐH và CĐ. Trong đó chỉ tiêu tuyển bậc ĐH là 1.200 nhưng hồ sơ nhận là 1.492 hồ sơ; bậc CĐ có tỷ lệ "chọi" 1/6 vì trường nhận đến 3.624 hồ sơ, mà chỉ tiêu cần tuyển là 600.



Do tỷ lệ "chọi" hệ CĐ cao nên dự kiến điểm trúng tuyển NV2 vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ cao hơn hệ ĐH, phó Hiệu trưởng Trịnh Minh Huyền cho biết. Ngành CĐ có điểm chuẩn NV2 dự kiến cao nhất là 16 điểm (ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh).



Theo thống kê của Trường ĐH Sài Gòn hết ngày 6/9 đã nhận được gần 8.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Chỉ tiêu cần tuyển cho cả ĐH, CĐ là 1.910 chỉ tiêu do đó điểm chuẩn trúng tuyển NV2 nhiều ngành sẽ cao.



Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, lượng hồ sơ xét tuyển NV2 trường nhận tính đến sáng 7/9 đối với bậc ĐH là hơn 1.400 (chỉ tiêu tuyển là 900), CĐ là trên 6.000 hồ sơ xét tuyển (chỉ tiêu là 3.000). Một số ngành nhận được ít hồ sơ đăng ký xét tuyển như ngành Kỹ thuật dệt may, Thiết kế thời trang, Việt Nam học...



Điểm chuẩn NV2 nhiều trường không cao



Trước những biến động về lượt hồ sơ đăng ký giữa các trường có vênh nhau nên bức tranh điểm chuẩn trúng tuyển của các trường sẽ đem đến không ít bất ngờ cho thí sinh.



Với những trường có lượt hồ sơ đăng ký thấp hơn so với chỉ tiêu cần tuyển khả năng điểm chuẩn sẽ không cao hơn mức điểm trường công bố nhận hồ sơ xét tuyển. Cụ thể, Trường ĐH Nha Trang, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM...sẽ ấn định điểm trúng tuyển NV2 bằng điểm sàn đã thông báo.



Bên cạnh đó, với những trường có lượt hồ sơ "đội" nhiều hơn so với chỉ tiêu cần tuyển thì sẽ có không ít thí sinh ngậm ngùi rời cuộc đua vào ĐH bằng NV2 với điểm thi không thấp.



Tuy nhiên, với những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển NV3. Danh sách các trường, chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV3 sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trước ngày 15/9. Thí sinh sẽ có thêm 2 tuần (đến hết ngày 30/9) để lựa chọn ngành/ trường nộp hồ sơ xét tuyển NV3 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho trường.



