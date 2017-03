Giới thiệu bộ SGK lớp 1 mới

Bộ sách lớp 1 của nhóm Cánh Buồm - Ảnh: Tuệ Nguyễn



Theo Tuệ Nguyễn ( TN)



Bộ SGK mới cho lớp 1 do Nhà xuất bản Tri thức xuất bản và ấn hành tháng 9.2010 gồm các cuốn: Sách học tiếng Việt, Sách học Văn, Sách học Lối sống, Sách học Tin học, Sách học Tiếng Anh. Đây là công trình của một nhóm tác giả tự nguyện tập hợp lại cùng biên soạn.Nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Toàn, Chủ biên của bộ sách phát biểu: "Trong công việc cải cách giáo dục, từ rất nhiều đầu việc, nhóm chúng tôi chọn ra một đầu việc là soạn lại bộ SGK. Bởi vì, trong bộ SGK ấy hiển hiện ra một cách trực quan tất cả về triết lý giáo dục, về nội dung cải cách, về tiến trình cải cách và về sự thay đổi cả hệ thống giáo dục nữa".Theo giới thiệu của nhóm biên soạn, ý tưởng về một bộ SGK mới trên nền tư tưởng về công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã được hình thành với đầy đủ triết lý, phương pháp, phạm vi kiến thức và cả mục tiêu giáo dục. Tất cả nội dung của từng cuốn sách trong cả bộ sách đều quán triệt một tư tưởng: tổ chức các việc làm của học sinh để các em tự mình tìm đến các khái niệm, tự mình tạo ra những kỹ năng cần thiết. Bộ sách tạo cho người học ngay từ lớp 1 đã có phương pháp tự học, cái tài sản tinh thần sẽ đi theo các em suốt những năm học đường và có thể sẽ theo các em suốt đời.Chẳng hạn, môn học Đạo đức của SGK hiện hành được thay thế bằng "Sách học Lối sống". Các tác giả quan niệm, lối sống mới cho trẻ em được hình thành theo một trục chính là năng lực sống đồng thuận. Đó là học để biết cùng tìm cách sống hòa hợp giữa cá nhân với cộng đồng và giữa các cộng đồng với nhau. Đó cũng là lối sống hằng ngày, ngay ngày hôm nay, từ lớp 1, và ý thức sống đó sẽ có tác động tới lối sống mai sau. Từ quan niệm này, cuốn Sách học Lối sống được soạn để tổ chức việc học của trẻ em ở trường phổ thông thay thế hoàn toàn cách dạy "luân lý" hoặc "đạo đức" trước đây.Bộ sách đến nay đã hoàn chỉnh được năm đầu sách, công việc biên soạn sách sẽ còn được tiếp tục cho đến khi hoàn thiện bộ SGK phổ thông. Tuy nhiên, giá của mỗi cuốn sách này đắt gấp vài ba lần so với bộ SGK được sử dụng chính thống trong các nhà trường hiện hành. Cuốn có giá thấp nhất là 19.000 đồng (38 trang) và cao nhất là 35.000 đồng (112 trang).Tại hội thảo, một số ý kiến tỏ ra băn khoăn về cách thức học ngữ âm của "Sách học Tiếng Việt", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ sách mới trình làng nhưng in ấn thiếu cẩn thận, còn khá nhiều lỗi kỹ thuật. Một phụ huynh phát biểu: "Trước khi đưa ra xã hội thẩm định thì bộ sách vẫn cần có sự thẩm định của cơ quan có chuyên môn".