Giữ nguyên lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012

Đây là những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Phương án tuyển sinh này có nhiều thay đổi so với dự kiến ban đầu của Bộ và cũng là phương án chốt áp dụng cho kỳ thi năm 2012 này.



Cụ thể, các điểm mới gồm:



Giữ nguyên lịch thi tuyển sinh



Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vẫn chia làm ba đợt. Đợt 1 vào các ngày 4 và 5/7, gồm các khối A, A1 và khối V thi vào đại học. Đợt 2 vào ngày 9 và 10/7 với các khối thi B, C, D và khối thi khác thi hệ đại học. Đợt 3 vào các ngày 15 và 16/7 dành cho các khối thi cao đẳng.



Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh kỳ thi vào các ngày cuối tuần nhằm giảm áp lực giao thông cho các thành phố lớn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo các trường đại học.



Mỗi thí sinh sẽ có hai bản phiếu báo điểm gốc



Năm nay, Bộ sẽ giao cho các trường được tự chủ trong xét tuyển, không quy định thời gian, số đợt. Điểm xét tuyển đợt sau cũng không nhất thiết phải cao hơn nguyện vọng trước, chỉ cần từ điểm sàn của Bộ trở lên.



Thời gian chốt xét tuyển là 30/11, sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu của Bộ.



Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, năm nay, mỗi em sẽ được cấp hai phiếu báo điểm có dấu đỏ. Hai phiếu này có giá trị như nhau, không ghi nguyện vọng 2 hay 3. Ngoài ra, Bộ cũng cho các trường được tự quyết việc nhận xét tuyển bằng phiếu báo điểm gốc hoặc photo. Các trường phải tạo điều kiện cho thí sinh rút hồ sơ xét tuyển nếu các em có nhu cầu.



Các trường vẫn phải công bố công khai và cập nhật hằng ngày số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường để thí sinh theo dõi và điều chỉnh nguyện vọng.



Như vậy, thí sinh sẽ có rất nhiều cơ hội xét tuyển nguyện vọng.



Học sinh giỏi quốc gia được tuyển vào nhiều ngành



Bên cạnh việc vẫn cho học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba được tuyển thẳng vào đại học, đạt giải khuyến khích được vào thẳng cao đẳng các ngành đoạt giải như dự kiến ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho các em được tuyển thẳng vào ngành gần đúng theo môn học sinh đạt giải.



Ngành gần đúng là những ngành đòi hỏi kiến thức gần với kiến thức của môn thí sinh đoạt giải. Ví dụ thí sinh đoạt giải môn toán có thể được tuyển thẳng vào ngành sư phạm toán, cử nhân toán, toán tin, ngành xác suất thống kê.



Ngoài ra, học sinh đoạt giải quốc gia có thể được tuyển thẳng vào những ngành đào tạo đang cần nhân lực chất lượng cao, những ngành mà Nhà nước cần nhưng khó thu hút người tài như năng lượng hạt nhân, trắc địa, viễn thám, khí tượng thủy văn...



Bộ sẽ công bố danh sách các ngành có thể xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia trong ít ngày tới.



Học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải, nếu dự thi đại học, cao đẳng thì được ưu tiến theo hướng: dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi đạt điểm sàn đại học trở lên, không có môn nào bị điểm 0, các trường tuyển thẳng vào đại học. Nếu thí sinh đó dự thi đủ số môn quy định, kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểm sàn đại học, không có môn nào bị điểm 0, thì các trường tuyển thẳng vào cao đẳng.



Khối trường năng khiếu được thi riêng



Bộ sẽ cho phép một số trường trực thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch được tổ chức thi tuyển sinh riêng. Các trường chủ động ấn định lịch thi lệch với lịch thi của kỳ thi “ba chung” để thí sinh dự thi vào khối trường này có thêm cơ hội thi vào các trường khác theo “ba chung”.



Trước đó, tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng được tổ chức ngày 14/2/2012, lãnh đạo nhiều trường đại học kiến nghị được tổ chức thi riêng để phù hợp với đặc thù của trường mình.



Bổ sung khối A1



Khối A1 gồm các môn toán, văn, ngoại ngữ, sẽ được tổ chức thi ở đợt 1, cùng với khối A.



Do là năm đầu tiên tổ chức thi nên để bảo đảm sự ổn định ở các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống và không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của học sinh trong 3 năm học trung học phổ thông, Bộ yêu cầu các trường vẫn tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành đào tạo như những năm trước và có thể bổ sung khối A1 nếu thấy cần thiết và phù hợp đối với từng ngành đào tạo.



Việc bổ sung khối thi này dựa trên đề xuất của các trường cũng như của Bộ Thông tin và Truyền thông.



Bổ sung cụm thi tại Hải Phòng và cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học tại các trường đại học đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Cụm thi Hải Phòng sẽ do trường Đại học Hàng Hải làm trưởng cụm, tổ chức thi cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh, có nguyện vọng học tại trường Đại học Hàng Hải và các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Bên cạnh đó, Bộ cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học các trường Đại học đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị có nguyện vọng học tại trường Đại học Vinh hoặc các trường đại học đóng tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh được dự thi tại cụm thi Vinh, do trường Đại học Vinh làm trưởng cụm thi./.





Theo Ngọc Mai (Vietnam+)