Giữ trẻ từ ba tháng tuổi: Khó!

Thông tin này được các bà mẹ có con nhỏ ở độ tuổi trên quan tâm. Thực tế các trường mầm non có sẵn sàng đón nhận trẻ từ ba tháng tuổi?...

Phụ huynh khó tìm chỗ gửi con

Theo Điều lệ Trường mầm non mới, lớp dành cho lứa tuổi từ ba đến 12 tháng tối đa 15 cháu/lớp. Ở lứa tuổi mẫu giáo, một lớp tối đa 25-35 cháu. Nếu không đủ số cháu, trường có thể tổ chức thành các lớp ghép.

Chị Trần Hữu Duy Lý, trước đây là nhân viên văn phòng Trường đào tạo V.M., cho biết: “Sinh được cháu đầu lòng, tôi phải mất việc vì nghỉ quá phép. Nay cháu hơn bảy tháng rồi mà tìm khắp nơi, từ mầm non công lập đến trường tư thục, nhóm trẻ gia đình... không nơi nào nhận cả. Cuối cùng phải cầu cứu bà ngoại ở quê lên chăm sóc cháu. Đến khi cháu hơn 12 tháng tôi mới có thể gửi cháu vào nhà trẻ”. Tương tự, chị Nguyễn Kim Trang, trước đây là nhân viên một công ty truyền thông ở quận Phú Nhuận, nghỉ bốn tháng để sinh con. Quá thời gian quy định, không tìm được người giữ con, chị xin nghỉ không lương thêm hai tháng nữa nhưng cơ quan không đồng ý. Chị đành phải nghỉ việc, ở nhà chăm con.

Đối với công nhân nữ, nhiều người phải mang con về quê giao cho ông bà chăm sóc. Chị Thu Hằng, công nhân Khu công nghiệp Tân Bình, tâm sự: “Với đồng lương công nhân, tôi không thể gửi con dưới 12 tháng tuổi ở nơi đàng hoàng vì chi phí rất cao”.

Nhà trường : Không dám nhận

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non công lập Hoa Mai, quận 3, cho biết: “Gần 10 năm nay, trường không nhận trẻ dưới 12 tháng tuổi bởi nhân sự, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được và điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ chưa cao. Theo điều lệ mới, nếu quy định mỗi quận phải có nhà trẻ công lập giữ trẻ dưới 12 tháng tuổi thì chúng tôi có thể nhận nếu như có sự hỗ trợ từ các đoàn, hội địa phương vì nuôi trẻ nhỏ rủi ro cao, chi phí cũng cao. Mặt khác, các cô không được đào tạo chăm sóc trẻ ở tuổi quá nhỏ một cách bài bản nên phụ huynh cũng khó yên tâm khi gửi con”. Bà Huỳnh Thị Uyên Phương, Trường mầm non tư thục Huỳnh Phương (quận Tân Bình), thổ lộ: “Nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập không dám nhận trẻ dưới 12 tháng tuổi. Tổ chức một lớp như vậy rất khó vì học phí cao, trẻ hay mắc bệnh, cha mẹ không đưa con đến lớp thường xuyên, khó thu học phí...”.

Từ thực tế trên, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TP.HCM), chia sẻ: Trước đây quy định trường mầm non chỉ nhận nuôi dạy trẻ từ bốn đến sáu tuổi. Nhưng hiện nay ở TP.HCM, các cháu dưới 12 tháng tuổi không có nơi tiếp nhận vì trường không đủ chỗ hoặc phải ưu tiên cho trẻ năm tuổi, chuẩn bị vào lớp một. Chưa kể định mức kinh phí nhà nước “rót” cho trường mầm non công lập không đủ nuôi trẻ nhỏ nên nhiều trường hạn chế nhận trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nếu nhận trẻ nhỏ tuổi, một giáo viên chỉ có thể chăm ba cháu, trong khi đối với trẻ trên 12 tháng tuổi, một giáo viên có thể chăm 12-15 cháu. Một nguyên nhân nữa là TP không đủ giáo viên phục vụ cho tất cả các lứa tuổi (hiện TP thiếu 3.000 giáo viên mầm non). Các trường mẫu giáo dân lập, nhóm trẻ gia đình phải tuyển người từ các tỉnh để đào tạo cấp tốc nhằm “chữa cháy”. Nếu bây giờ buộc phải nhận giữ trẻ ba tháng thì ước tính ít nhất 10 năm nữa TP mới đào tạo đủ giáo viên. Chi phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi phải từ ba triệu đồng/tháng, lương công nhân viên chức khó có thể kham nổi. Về mặt khoa học, trẻ ba tháng tuổi không thích hợp với môi trường sống đông, không gian hẹp nên dễ mắc bệnh.

Theo bà Ngô Thị Hợp Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non thì các quy định trong điều lệ mới về trường mầm non là bắt buộc và có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Tuy nhiên, với điều kiện thực tế hiện nay thì việc áp dụng có thể tùy theo khả năng từng trường. Mỗi địa phương có thể chọn một trường đủ điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự làm thí điểm. Bà Hợp cũng thừa nhận hầu hết các trường mầm non hiện nay chưa đủ khả năng về cơ sở vật chất, giáo viên... để mở lớp cho trẻ ba tháng tuổi. Trước băn khoăn “trông trẻ ba tháng tuổi mất an toàn, chi phí cao”, theo bà Hợp thì nhà nước cần bao cấp một phần kinh phí để hỗ trợ mở lớp cho đối tượng này.

Sắp tới, Vụ Giáo dục mầm non sẽ đề xuất tăng mức đầu tư cho khối nhà trẻ. Việc tiếp nhận trẻ từ ba tháng tuổi cần có thêm thời gian bàn bạc, xây dựng quy chế.