Giúp thí sinh ở xa đến đúng giờ

Ngoài những điểm thi có khoảng cách gần trong nội thành, nhiều điểm thi khác của Hà Nội cũng khá xa với nhiều thí sinh. Em Tuấn thi tại hội đồng thi Ứng Hòa A (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết phải đi từ huyện Mỹ Đức sang điểm thi cũng khá xa. Bố mẹ đi làm ăn trong Nam nên em sẽ phải tự đi bằng xe đạp. Vì sợ có trục trặc trên đường đi vào ngày thi nên em phải đi trước một ngày, ở trọ gần điểm thi cho đến hết ba ngày thi. Trong buổi tập trung trước ngày thi, Tuấn cho biết nhiều thí sinh khác cũng chọn giải pháp an toàn như vậy.

Huy động ôtô đưa đón thí sinh

Ông Lương Văn Soòng, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, cho biết: nhiều đoạn đường đến điểm thi ở Hoàng Su Phì, Sí Mần có nguy cơ cao bị sạt, lở đất nếu có mưa lớn. Để hỗ trợ thí sinh ở xa đi thi, ban chỉ đạo thi ở các huyện khó khăn như Bắc Mê, Vị Xuyên đã huy động kinh phí để có ôtô đưa đón 100% thí sinh tại các cụm thi. Những thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được hỗ trợ một bữa ăn trưa giữa hai buổi thi/ngày. Trước ngày thi một tuần, các cụm thi phối hợp với chính quyền địa phương đã đi vận động người dân cho thí sinh thuê nhà trọ. Theo ông Soòng, các cụm thi đều vận động thí sinh đến điểm thi từ ngày 31-5 để hạn chế rủi ro trên đường.

Với 42 cụm thi trên địa bàn rộng, hàng trăm thí sinh các vùng sâu vùng xa ở Thanh Hóa phải đi thi trên quãng đường khoảng 100km. Tuy nhiên ông Lê Xuân Đồng, giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, khẳng định: “Chúng tôi đã có phương án bố trí xe đưa đón thí sinh ở những địa bàn xa. Ví dụ ở Mường Lát, 100% thí sinh sẽ có ôtô đón trước ngày thi và lo chỗ ăn, nghỉ tại gần điểm thi. Ngoài ra, theo các cụm thi ở Thanh Hóa báo về, đã vận động được hàng trăm địa chỉ cho thí sinh ở trọ miễn phí”.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, trên 3.000 thí sinh ở các vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn về giao thông đã được bố trí ở trọ vào trước ngày thi. Bà Khánh Vân, trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Lạng Sơn, cho biết hiện nay ban chỉ đạo thi các huyện ở Lạng Sơn đều có ôtô đón thí sinh tận các xã.

Ở nhà dân đi thi, được thầy cô lo ăn nghỉ

Do địa hình phức tạp và nhiều huyện miền núi, xã vùng sâu vùng xa có đường biên giới với Lào nên tỉnh Quảng Nam được phép lập sáu cụm thi có một trường THPT ở các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Một số xã vùng núi cao đến được điểm thi phải từ 50-70km đường rừng, đi về mất hơn một ngày. Vì thế ngành giáo dục Quảng Nam đã yêu cầu sáu điểm thi trên tập hợp thí sinh dự thi về điểm thi nằm ở các thị trấn trước ngày 2-6.

Theo ghi nhận của, đến chiều 31-5, một số học sinh ở vùng sâu đã bắt đầu về thị trấn để chuẩn bị thi. Ông Đinh Thái Long - chủ tịch UBND huyện Đông Giang - cho biết do khu nội trú có hạn, chỉ vài mươi thí sinh nên huyện đã huy động thêm nhà của giáo viên, cán bộ huyện và nhà dân gần điểm thi để hỗ trợ chỗ ở cho học sinh. Những thí sinh nào thuộc diện nghèo, không gùi gạo xuống được, huyện sẽ hỗ trợ các bữa ăn cho thí sinh trước, trong những ngày thi.

Ở huyện Nam Giang, theo thầy Ngô Văn Ái - hiệu trưởng Trường THPT Nam Giang, em nào không có phương tiện đến điểm thi trong ngày 1-6 nhà trường sẽ liên hệ với xã, bộ đội để đưa các em đến điểm thi. Đồng thời thí sinh ở xa về huyện được bố trí ở nội trú gần 90 chỗ ở và một số nhà dân quanh điểm thi, được hỗ trợ mỗi thí sinh 10kg gạo để ăn trước và trong kỳ thi. Em Hồ Thị Kim Liên, lớp 12/5, cho biết mỗi bữa có cơm, canh, một ít nước mắm, vài trái ớt xanh nhưng ăn vẫn no.

Trong khi đó ông Đỗ Ngọc Đức, hiệu trưởng Trường THPT huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), cho biết trường đã ký hợp đồng với hai xe khách, mỗi xe 52 chỗ ngồi để đưa thí sinh về dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại cụm thi huyện miền núi Trà Bồng, cách Tây Trà hơn 50km. Trường đã phân công bốn cán bộ giáo viên đưa thí sinh đi thi và mượn tạm một số phòng học tại Trường THCS Trà Xuân, huyện Trà Bồng cho học sinh nghỉ ngơi. Nhà trường còn thuê một người đi theo nấu ăn, làm lán trại bếp ăn tập thể, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Huyện Tây Trà đã hỗ trợ 20 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho trường tổ chức việc đi lại, ăn uống cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện miền núi Sơn Tây, cũng đã cử bảy giáo viên, phụ huynh đồng hành cùng thí sinh vượt đường xa 50km đến cụm thi huyện miền núi Sơn Hà. Trước đó, huyện Sơn Tây đã hỗ trợ 300.000 đồng/thí sinh chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày diễn ra kỳ thi. Ông Trương Văn Nhơn - hiệu trưởng Trường THPT huyện miền núi Minh Long - cho hay: “Huyện Minh Long đã hỗ trợ 4 triệu đồng chi phí ăn uống và hội phụ huynh của trường đã cử ba phụ huynh đưa 92 học sinh khối lớp 12 của huyện dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại cụm thi huyện Nghĩa Hành”.

Hỗ trợ tiền đò, chỗ ở

Ngọc Hiển (Cà Mau) là huyện cực nam của Tổ quốc. Do địa bàn sông rạch chằng chịt, đường bộ hầu như chẳng có bao nhiêu nên việc di chuyển hầu hết bằng đường thủy. Thí sinh của Trường Viên An phải qua cụm tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn) để dự thi. Thầy Trịnh Huỳnh Thịnh - giáo viên Trường Viên An đồng thời là thư ký hội đồng thi Phan Ngọc Hiển - cho biết do địa bàn xa xôi, việc đi lại khó khăn nên ngay cả đi học nhiều học sinh cũng phải ở trọ, số ít đi về hằng ngày bằng đò dọc. Khoảng cách từ Trường Viên An lên Phan Ngọc Hiển khoảng 20km đường sông.

Nhiều em ở khu vực Đất Mũi phải đi khoảng 40km. Trước đây chưa tách huyện, Viên An là điểm lẻ của Phan Ngọc Hiển nên giáo viên tại Phan Ngọc Hiển hầu hết từng dạy tại Viên An. Đó cũng là điểm thuận lợi để hỗ trợ các em học sinh. Vấn đề nhà trọ khá yên tâm do các giáo viên có nhà gần trường đều cho các em trọ trong những ngày thi. Giá ăn ở trong ba ngày thi là 200.000 đồng. Tỉnh cũng hỗ trợ tiền đò 110.000 đồng/em nhằm tránh trường hợp các em bỏ thi do khó khăn.

Tại huyện Đầm Dơi, do địa bàn cách trở nên cũng có những trường “điểm lẻ” với số lượng học sinh rất ít. Trường THPT Tân Đức chỉ có 32 học sinh khối 12 nên các em phải ra Trường THPT Đầm Dơi cách đó 15km đường sông để dự thi. Tiền đò đi về khoảng 60.000 đồng và được tỉnh hỗ trợ kinh phí. Thầy Nguyễn Ái - hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi - cho biết tại cụm thi Đầm Dơi, những thí sinh không tìm được nhà trọ sẽ được trường giải quyết cho ở miễn phí ngay trong trường. Theo bà Đoàn Thị Bảy - phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, những cụm tổ chức thi chung khoảng cách cũng tương đối xa và cách trở phải di chuyển bằng đò, nên tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tiền đò để tránh trường hợp các em bỏ thi do thiếu kinh phí.

Tại Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang, trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT, cho biết những huyện có địa bàn rộng như Đông Hải, Hồng Dân, UBND xã và trường có tổ chức đò, xe đưa đón nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em đi thi.