Gởi con chơi hè trong ngày

Địa chỉ tham khảo



Thành phố hướng nghiệp Kizciti, khu công viên Khánh Hội, đường Hoàng Diệu, P.5, Q.4, TP.HCM.



Thế giới trẻ thơ Bee Bee, 491 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM.



Khu vui chơi trẻ em Yippee, lầu 1, Big C miền Đông, 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM.



Khu vui chơi trẻ em KidsYard, 307 – 309 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM.



Khu vui chơi Playground, Parkson Flemington, 184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM.



Giá vé tham khảo



Giá vé vào cửa từ 30.000 – 200.000 đồng/trẻ + một người lớn đi kèm hoặc phụ thu từ 10.000 – 20.000 đồng/người lớn thứ hai.