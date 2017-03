Gọi trúng tuyển, xét tuyển tràn lan

Không tự chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không tự chuyển đổi nguyện vọng của TS, phải gửi giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng quy định. Đối với các trường có tổ chức thi phải gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cùng dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi theo đúng quy định. Các trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho TS không đăng ký dự thi, không đăng ký xét tuyển vào trường.

Năm nay, thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 21-8 đến hết ngày 30-11, do đó các trường có thể xét tuyển nhiều đợt cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu đã công bố. Hằng ngày các trường cập nhật và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của TS. Trên thực tế do nhiều lý do khách quan, có thể nhiều TS vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31-8. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của TS, yêu cầu thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên của các trường không được sớm hơn ngày 7-9 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

GS-TSKH BÙI VĂN GA, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT