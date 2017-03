GS Ngô Bảo Châu lý giải việc nhận căn hộ

Mới đây, GS Ngô Bảo Châu đã viết trên blog của mình về việc ông nhận căn hộ cao cấp ở Vincom B (Hà Nội) do Chính phủ tặng. Có một ý kiến cho rằng, việc nhận nhà của GS Châu là "không công bằng với các nhà khoa học như GS Hoàng Tụy, người đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên".









Theo P.A (VNN)



Trả lời ý kiến này, GS Ngô Bảo Châu viết: "Cá nhân tôi coi căn hộ như một phần thưởng của Nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng”."Thế nào là cống hiến khoa học cho đất nước ? Trong phạm vi khoa học cơ bản, một cách cống hiến là làm cho thế giới biết khoa học Việt Nam có tồn tại. Bác Tụy đã làm được việc ấy trong phạm vi chuyên môn của bác, một chuyên ngành do chính bác có công xây dựng. Một số nhà toán học Việt Nam khác đã trở thành chuyên gia đầu ngành trong chuyên môn của họ, và cũng đã làm được việc ấy. Tuy không ngồi làm việc dài hạn trong nước, tôi đã làm cho thế giới biết đến khoa học Việt Nam"."Một cách cống hiến khác là đào tạo nhiều nhà khoa học cho Việt Nam. Về điểm này thì còn xa tôi mới làm được như bác Tụy, và các anh chị lớn tuổi khác. Nhưng tôi còn nhiều thời gian hơn họ. Theo tôi, cống hiến không phải là quá trình nhiều năm ngồi ăn lương của Nhà nước"."Bác Tụy và các nhà toán học Việt Nam tiền bối mà tôi biết, đều đã được nhà nước phân nhà, cấp đất. Vì thế, tôi không thấy sự thiếu công bằng khi so sánh về giá trị. Thực ra so sánh ở đây cũng rất khập khiễng, vì căn hộ này là căn hộ công vụ mà cá nhân tôi không có quyền bán, chuyển nhượng. Nó là sở hữu nhà nước"."Tôi tin là Nhà nước sẽ phổ biến hơn việc cấp căn hộ công vụ như một biện pháp để cuốn hút người tài" - GS Ngô Bảo Châu viết.Hầu hết các bình luận "entry" của GS Ngô Bảo Châu đều ủng hộ việc nhận nhà và cho rằng đó là phần thưởng xứng đáng cho thành quả nghiên cứu khoa học của ông.Từ tháng 11/2010, gia đình GS Ngô Bảo Châu đã dọn về ở căn hộ mới rộng 160m2 thuộc khu căn hộ cao cấp của tòa nhà cao tầng Vincom B (quận Hai Bà Trưng, Hà Nô) do Chính phủ tặng.GS Ngô Bảo Châu hiện đang giảng dạy tại Đại học Chicago (Hoa Kỳ) chín tháng một năm. Trong thời gian nghỉ ba tháng không hoạt động tại Mỹ, Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ trở về Việt Nam với vai trò là người đứng đầu Viện Nghiên cứu cao cấp về toán tại Hà Nội và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác nhằm góp phần thúc đẩy ngành toán học Việt Nam.