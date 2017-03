GS nước ngoài giúp đổi mới giảng dạy ĐH

Hội thảo do SEAMEO, Hội đồng Anh và Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nhiều diễn giả đến từ các trường lớn trên thế giới như ĐH Texas A&M-Commerce, ĐH The City of New York (Mỹ), ĐH Salford, ĐH Cardiff, ĐH Aston (Anh), ĐH La Trobe, ĐH Charles Darwin (Úc), ĐH Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), ĐH Geneva (Thụy Sĩ), ĐH Nagoya (Nhật), ĐH Công nghệ MARA, ĐH Kebangsaan (Malaysia)… sẽ báo cáo các tham luận như: mô hình sư phạm khả thi cho giáo dục ĐH Việt Nam, các yếu tố nâng cao hiệu quả liên kết giữa trường ĐH và doanh nghiệp, giáo dục ĐH Việt Nam: tác động của chính sách tư nhân hóa - quốc tế hóa và những tiêu chuẩn chung về chất lượng…

Q.DŨNG