GS Vũ Hà Văn được tặng giải thưởng lớn toán quốc tế

Tin vui vừa đến từ Đại hội toán tối ưu được tổ chức ở Berlin (Đức) từ 18 đến 24.8: GS Vũ Hà Văn và hai đồng tác giả A. Johansson (Thuỵ Điển) và Jeff Kahn (Mỹ) được tặng giải thưởng Fulkerson với công trình “Factors in random graphs” được in trên tạp chí Random Structurses and Algorithms số 33 (2008).

Giải Fulkerson là giải thưởng dành cho các công trình xuất sắc trong lĩnh vực Toán học rời rạc do Hội Toán tối ưu thế giới và Hội Toán học Mỹ trao tặng 3 năm một lần, bắt đầu từ năm 1979.



Một nhà toán học đang làm việc trong một trường ĐH ở Mỹ cho biết: Trong toán học, các giải thưởng chung lớn nhất là giải Fields và gần đây giải Abel. Ngoài ra, toán học bao gồm một số ngành hẹp và các ngành này đều có các giải thưởng nhằm tôn vinh các học giả hoặc các công trình xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Định kỳ 2-4 năm một lần, Hội Toán học Mỹ trao một số giải thưởng như các giải thưởng Cole cho đại số và số học, giải Bocher cho giải tích hay giải Fulkerson cho toán rời rạc.



Cùng được trao giải Fulkerson kỳ này còn có năm tác giả của hai công trình xuất sắc khác. Điều thú vị là một trong số năm nhà toán học này là GS Lászlo Lovász (Hungary), người hướng dẫn GS Vũ Hà Văn làm luận án tiến sĩ ở Trường ĐH Yale (Mỹ) những năm 1994 - 1998.



Trong lịch sử các giải thưởng toán học danh giá của thế giới, ít khi có trường hợp nào thầy và trò cùng được trao giải một lần (với tư cách là hai tác giả của hai công trình khác nhau).



GS Vũ Hà Văn (42 tuổi), là con trai của nhà thơ Vũ Quần Phương. Tuy nhiên, gần đây GS Vũ Hà Văn nổi tiếng ở Việt Nam không kém gì cha mình bởi ông được đánh giá là tài năng toán học số 2 Việt Nam (số 1 là GS Ngô Bảo Châu với giải Fields danh giá bậc nhất).



Trước đây, GS Vũ Hà Văn học chuyên toán Trường THPT Chu Văn An và THPT Hà Nội - Amsterdam. Ông học ĐH ở Hungary, sau đó làm tiến sĩ ở ĐH Yale, Mỹ. Từ khi có học vị tiến sĩ (1998) đến nay, ông từng làm việc tại nhiều ĐH và viện nghiên cứu của Mỹ: IAS, Microsoft Research, ĐH Sandiego, ĐH Rutgers, ĐH Yale.



Về giải thưởng, ngoài giải Fulkerson năm nay, năm 2008 GS Vũ Hà Văn được tặng giải Polya, một giải thưởng lớn của Hội Toán học Công nghiệp và Ứng dụng Mỹ lập ra từ năm 1969.



Từ năm 2011, ông là thành viên của Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, nơi GS Ngô Bảo Châu hiện làm lãnh đạo.



Theo Đăng Ngọc (TNO)