Hà Nội: Bé 6 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi trường học

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc xảy ra sáng ngày 11/7. Nạn nhân được xác định là cháu N.G.B (SN 2007, con của một cặp vợ chồng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Sáng 11/7, một nhóm học sinh khoảng 20 cháu học ngoại khóa tại lớp bơi lội của trường song ngữ Hà Nội Academy được các giáo viên dẫn tới bể bơi trong khuôn viên nhà trường.



Đến khoảng 10h45 cùng ngày, 4 giáo viên (2 giáo viên dạy bơi lội, 2 giáo viên hỗ trợ bơi) quản lý học sinh trong lớp mới tá hỏa khi phát hiện cháu B. chết trong bể bơi từ lúc nào. Thi thể nạn nhân xấu số sau đó được đưa lên bờ và chuyển tới bệnh viện Việt Đức.



Chị T., một nhân viên văn phòng có trụ sở công ty gần trường song ngữ Hà Nội Academy, cho hay, gần trưa ngày 11/7, thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lại có cả tiếng xe cứu thương hú còi, chị cùng đồng nghiệp tò mò mở cửa sổ ra xem. “Lúc này, chúng tôi thấy bên trường Hà Nội Academy có cả xe cứu thương và xe công an. Một lát sau, người ta khiêng cáng có xác của cháu bé lên xe cứu thương rồi chở đi.” - chị T. kể.



Được biết, nạn nhân nhỏ tuổi này vừa vào ghi danh nhập học tại trường song ngữ Hà Nội Academy. Lớp học bơi mà nạn nhân theo học là hoạt động ngoại khóa trong dịp hè do nhà trường đứng ra tổ chức cho các cháu trước đầu năm học mới.



Trao đổi với PV, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - cho hay, trước tiên khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra phải vào cuộc nhằm xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé, điều tra nếu xác định nguyên nhân do lỗi vô ý (do cẩu thả hặc tự tin) do vi phạm quy tắc nghề nghiệp của các thầy giáo dạy bơi dẫn đến hậu quả là cái chết của cháu bé thì cần khởi tố vụ án.



“Ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn phải kiểm tra, xác minh xem cụ thể trường học của cháu bé có thuộc diện được cấp phép cho học bơi không, quy trình, điều kiện có đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn được quy định đối với hoạt động dạy bơi lội cho các cháu không. Trường hợp có đủ điều kiện mà không thực hiện đúng quy tắc thì cần khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 99 Bộ luật hình sự.” - luật sư Diện cho biết.





Điều 99: Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.



1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.



2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.



3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.



Theo Tiến Nguyên (DT)