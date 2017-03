Hà Nội: Các trường được chủ động trong việc đổi giờ học

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS, thời gian học chính khóa được thực hiện theo Quyết định 315/ QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của UBND thành phố (sáng vào học lúc 8h và kết thúc lớp học chiều vào 17h).



Tuy nhiên, cha mẹ học sinh có thể đón trẻ trước 17h và để tránh gây ùn tắc cục bộ trên địa bàn một số tuyến phố có các trường mầm non, tiểu học, THCS ở gần nhau, đồng thời giãn được thời gian giao giữa 2 ca học buổi sáng và buổi chiều của cấp THCS, các trường THCS có thể bắt đầu giờ học buổi sáng sau 7h30, kết thúc giờ học buổi chiều trước 17h30.



Đối với các trường THPT, trung tâm GDTX điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học chính khóa buổi chiều vào sau 18h. Các trường phổ thông có nhiều cấp học, thường có xe ô tô đưa đón học sinh được chủ động chọn giờ học theo một cấp học được quy định trong quyết định 315/QĐ-UB của Thành phố để tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng trường.



Tránh các trường hiểu nhầm và thực hiện việc đổi giờ cứng nhắc, trong văn bản hướng dẫn lần này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nêu rõ: Việc bố trí điều chỉnh giờ như trên chỉ áp dụng đối với giờ học chính khoá của các trường học 2 ca/ngày. Các trường có học sinh học một ca, có thêm một số tiết phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc tiết ngoại khoá buổi chiều thì thời gian học sẽ do các trường chủ động quyết định cho phù hợp, tránh không cho học sinh tan học vào giờ cao điểm. Đối với các trường TCCN, Cao đẳng thực hiện theo Quyết định 315/ QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của UBND Thành phố.



Ông Thống cũng nhấn mạnh, các Trưởng phòng GD-ĐT, Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT, tuyệt đối không được thu tiền của cha mẹ học sinh vì việc này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT để được hướng dẫn giúp đỡ.





Theo quyết định 315/ QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của UBND thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 1/2/2012, thời gian làm việc và học tập của các trường thuộc 10 quận nội thành và huyện Từ Liêm, Thanh Trì được thực hiện theo khung: Đối với cán bộ công chức công tác ở Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thì thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 8h và kết thúc giờ làm việc buổi chiều là 17h. Đối với cán bộ, GV làm việc trong các trường học thì thời gian làm việc hàng ngày thực hiện theo giờ học tập của HS và phân công của lãnh đạo đơn vị.



HS các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Thời gian bắt đầu lớp học buổi sáng từ 8h và kết thúc lớp học chiều vào 17h. Các trường chủ động bố trí cán bộ, GV, nhân viên để tiếp nhận HS từ 7h30 sáng và quản lý HS đến 17h30 hàng ngày. HS, SV các trường THPT, ĐH, học viện, CĐ, Trung cấp Chuyên nghiệp và dạy nghề: Thời gian bắt đầu học buổi sáng từ trước 7h hàng ngày; kết thúc giờ học buổi chiều sau 19h hàng ngày.



Tuy nhiên, sau hơn một tuần thực hiện quy định đổi giờ đã phát sinh nhiều bất cập ở cấp THPT. Sau khi nghe báo cáo từ Sở GD-ĐT, chiều ngày 8/2, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã công điện khẩn điều chỉnh giờ tan ca chiều từ 19h lên 18h. Trong công điện này, UBND thành phố cũng giao Sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thực hiện điều chỉnh giờ học theo quy định một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm.