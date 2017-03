Hà Nội: Đổ lan can, 2 học sinh rơi xuống từ tầng 3

Sáng nay (23/12), trao đổi với PV, đại diện UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, hiện quận đã yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thi công, thiết kế của khu nhà nói trên để xác định lỗi và tìm ra các biện pháp khắc phục. Trước mắt sẽ cho gia cố lại lan can để đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong một vài ngày tới có thể học sinh sẽ chỉ học 1 buổi/ngày để các bên liên quan tiến hành kiểm tra lại cho chắc chắn.





Đoạn lan can tầng 3 nơi 2 em Hoàng Anh và Đại bị rơi xuống

(Ảnh: Dân Việt)



Theo Minh Anh ( VNN)



Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 21/12, trong lúc tan lớp, 2 em học sinh Hoàng Anh và Đại mải đùa nghịch nên đã xô vỡ một mảng lan can – khớp nối giữa 2 khu nhà học của Trường tiểu học Định Công khiến cả 2 rơi xuống đất.Vụ việc xảy ra đúng vào giờ tan trường nên đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh chứng kiến hoảng hốt. Nhiều người trong số đó đã chạy lại phụ giúp các cô đưa 2 em Hoàng Anh và Đại đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện.Các kết quả chụp XQ ban đầu cho thấy em Hoàng Anh bị gãy xương đùi phải nghiêm trọng nên đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. Riêng em Đại may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã được gia đình đưa về nhà ngay sau đó.Trả lời trên một số báo ngày hôm qua (22/12), đại diện phía nhà trường cho biết, đoạn lan can này có chiều dài khoảng hơn 1m, nối giữa tòa nhà 3 tầng mới xây với tòa nhà 3 tầng cũ. Đơn vị thi công chưa bàn giao khu nhà mới xây cho trường, nhưng do thiếu lớp học nên sau khi hoàn thành vào tháng 9 nhà trường đã mượn tạm để xếp lớp cho học sinh.Hiện em Hoàng Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, chân phải nẹp định vị. Trong vài ngày tới các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật đóng đinh xương đùi cho em.Được biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị thi công khu nhà cũng đã tới thăm hỏi và lo toàn bộ chi phí điều trị cho Hoàng Anh.