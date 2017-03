Hà Nội: Giảm gần nửa học phí trường công lập

Theo đó, thống nhất một mức thu học phí khối trường công lập thuộc 29 quận, huyện với các mức như sau: học phí tại khu vực đô thị là 40.000 đồng/tháng và nông thôn là 20.000 đồng/tháng; học phí đối với học nghề THPT là 40.000 đồng/năm và THCS là 20.000 đồng/năm. Ngoài ra, học sinh thuộc 13 xã miền núi khó khăn thuộc các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Phúc Thọ cũng được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Hiện Hà Nội đang tồn tại bốn mức học phí theo các khu vực: Hà Nội cũ, Hà Tây, Mê Linh và Hòa Bình. Trong đó mức học phí tại địa bàn Hà Nội cũ là 70.000 đồng/tháng. Như vậy mức học phí mới được thông qua đã giảm gần 43% đối với đa phần khối trường công lập tại đô thị, đặc biệt là bậc học nhà trẻ. Mức học phí mới sẽ được áp dụng ngay trong năm học 2012-2013.

UBND TP Đà Nẵng cho biết bắt đầu từ năm học mới (2012-2013) khung mức học phí của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập sẽ tăng thêm 10%-15% so với năm học 2011-2012. Cụ thể, với vùng 1, hệ nhà trẻ tăng từ 80.000 lên 95.000 đồng/tháng; mẫu giáo từ 80.000 lên 95.000 đồng/tháng; THCS từ 50.000 lên 60.000 đồng/tháng; THPT từ 60.000 lên 70.000 đồng/tháng… Học sinh các vùng 2, 3, 4 cũng chịu mức tăng học phí tương tự theo quy định của TP. Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tăng mức học phí trên là do chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng, nhu cầu chi phí phục vụ các hoạt động giảng dạy ngày càng tăng…

TRỌNG PHÚ - LÊ PHI