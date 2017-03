Hà Nội: Hạn chế tập hợp học sinh ngoài trời

Chiều 12/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn chỉ đạo công tác phòng chống rét, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh. Theo đó, các phụ huynh và học sinh phải theo dõi thông tin thời tiết trên bản tin “Chào buổi sáng” của Đài Truyền hình VN. Nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, các trường mầm non và tiểu học được phép cho học sinh nghỉ học. Riêng khối THCS sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày dưới 7 độ C.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, do trước đó nhiều trường học đã nghỉ vì mưa lụt quá nhiều, nên mùa đông năm nay, Sở GD&ĐT giao cho các phòng Giáo dục có thể tự quyết định cho học sinh nghỉ học hay không. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, địa bàn Thủ đô rộng và có nhiều vùng thời tiết nên Sở không quy định cứng nhắc trong việc nghỉ rét. Tuy nhiên, các trường không được dạy dồn tiết hoặc cắt xén chương trình.

Để đảm bảo sức khoẻ học sinh, các trường có thể điều chỉnh thời gian học trong ngày để các em không phải đến lớp quá sớm. Nếu học sinh nào đến muộn vì lý do thời tiết, trường phải cho vào lớp học. Khi trời rét, nhà trường không nên tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Các hoạt động như: Thể dục, chào cờ buổi sáng, các trường được căn cứ theo tình hình tại địa phương để quyết định có thực hiện hay không hoặc dời vào cuối giờ, khi có nắng ấm để không ảnh hưởng tới sức khoẻ học sinh.

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm 13/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động mạnh. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung bộ và Nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ có mưa rải rác.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi có băng giá và sương muối, nhiệt độ trong ngày xuống thấp. Thống kê của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương ngày 13/1, tại Sa Pa hiện là 1,4°C; Sìn Hồ (Lai Châu) 4,6ºC... Vì thế, các địa phương vùng núi phía Bắc cần có kế hoạch chống rét cho học sinh. Với những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, gieo sạ hoa màu, cũng cần phải che chắn cẩn thận.

Theo bà Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, khoảng ngày 17 (tức 22 tháng Chạp), khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, do đó thời gian rét sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán