Hà Nội: Hỗ trợ 88.700 đồng/học sinh thi vào lớp 10 THPT

Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, tiền bằng tốt nghiệp THCS: thu mỗi học sinh 12.000 đồng; tiền bản sao bằng tốt nghiệp THCS: thu của học sinh 9.500 đồng/bản sao; tiền in giấy chứng nhận trúng tuyển vào 10: thu mỗi học sinh 5.000 đồng.



Đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Chi 88.700 đồng/học sinh, trong đó ngân sách thành phố cấp 58.800 đồng/học sinh và trích từ nguồn kinh phí tự chủ của trường THCS là 29.900 đồng/học sinh. Đối với thí sinh tự do phải nộp 29.900 đồng/học sinh.



Đối với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên THPT: Chi 114.500 đồng/học sinh/môn thi. Ngân sách nhà nước cấp: 33.500 đồng/học sinh/môn thi. Học sinh thuộc TP Hà Nội: phải nộp 81.000 đồng/học sinh/môn thi.



Đối với thí sinh là học sinh các tỉnh, thành phố khác (không có hộ khẩu Hà Nội) dự thi vào Trường THPT Chu Văn An: thu 114.500 đồng/học sinh/môn thi. Các môn không thi (xét tuyển): thu 7.000 đồng/học sinh/môn.



Đối với coi thi, chấm thi, chi Chủ tịch hội đồng: 130.000 đồng/người/ngày; Phó chủ tịch hội đồng: 110.000 đồng/người/ngày; Uỷ viên, thư ký, giám thị: 90.000 đồng/người/ngày. Chấm thi bài tự luận: 7.000 đồng/bài. Kinh phí chi cho thanh tra coi thi: 90.000 đồng/người/ngày…



Ông Nguyễn Hữu Độ, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý với các trường THCS công lập và ngoài công lập có học sinh thuộc gia đình nghèo, diện chính sách khó khăn nhà trường trích từ nguồn kinh phí tự chủ để hỗ trợ. Tuyệt đối không được để cho trường hợp nào vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp phải bỏ thi. Ngoài các khoản thu theo hướng dẫn trên các trường tuyệt đối không được thu thêm một khoản nào khác.



Được biết, kỳ thi vào 10, Hà Nội năm nay có 83.790 HS đăng ký dự thi vào lớp 10, tương ứng sẽ có khoảng 3.500 phòng thi được tổ chức. Thí sinh sẽ thi 2 môn Toán và Ngữ văn vào ngày 22/6 tới.



Đối với các HS đăng ký vào lớp 10 chuyên, đã có 9/138 lượt thí sinh đăng ký, tương ứng với trên 300 phòng thi. HS phải dự thi 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Trong đó thi hai môn Ngữ văn và Toán cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên vào ngày 22/6. Môn Ngoại ngữ thi sáng ngày 23/6 và thi môn chuyên vào ngày 24/6.



Riêng với môn Ngoại ngữ, nếu thí sinh đăng ký vào lớp chuyên ngoại ngữ thì phải thi bằng đúng ngoại ngữ dùng để thi môn chuyên. Thí sinh đăng ký vào các môn chuyên khác thì phải thi bằng ngoại ngữ đăng ký học ở cấp THPT.



Về lượng giám thị phục vụ cho kỳ thi, theo quy định 50% là giáo viên THCS không dạy Ngữ văn, Toán lớp 9 năm học 2009-2010 và 50% là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn, Toán.





Theo Hồng Hạnh (Dân trí)