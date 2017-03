Hà Nội hoàn thành sớm kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Như vậy, công tác tuyển sinh đã được các quận, huyện thực hiện nghiêm túc và sớm hơn 1 tháng so với thời điểm tuyển sinh.



Dự báo tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014 đều tăng, nhất là ở khối lớp 1 tăng lên hơn 11.000 học sinh. Vì vậy, ngay từ trong năm học vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các Phòng GD-ĐT của 29 quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh và chậm nhất đến ngày 20/7 phải hoàn thành công tác tuyển sinh.



Theo Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội, nguyên nhân tăng lên hơn 11.000 học sinh vào lớp 1 năm nay là do tăng dân số cơ học đối với lứa tuổi sinh năm 2007 (năm con Heo vàng). Hà Nội cũng quán triệt đến các địa phương có dân số tăng cơ học phải đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, kiên quyết trong việc giảm sĩ số học sinh trên lớp, giảm số học sinh trái tuyến và đảm bảo chủ trương "3 tăng, 3 giảm": tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn.



Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết: Các quận, huyện hoàn thành sớm kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp giúp cho việc thốngkê được số liệu trẻ ở từng độ tuổi đi học, giúp phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Đặc biệt, nhờ xây dựng kế hoạch tuyển sinh giúp cho các quận huyện có thêm hướng giải quyết giảm sĩ số học sinh trên lớp, công khai rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu, thời gian và phương thức tuyển sinh. Nhờ vậy sẽ tránh được tình trạng trường quá đông, trường lại thiếu học sinh, cảnh người dân chen chúc đi xếp hàng nộp hồ sơ nhập học cho con gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc tổ chức tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1 và 6 là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác tuyển sinh trên địa bàn. Việc tuyển sinh trước hết phải đảm bảo các cháu có đủ chỗ học dù là trường công hay trường tư.



Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể đối với các quận huyện trong việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh, nhất là các quận huyện có số lượng học sinh tăng đột biến. Bà Ngọc cũng nhấn mạnh: Các quận huyện đã xây dựng được kế hoạch tuyển sinh, thì trong khâu thực hiện cũng cần làm tốt, phải công khai, nghiêm túc để người dân tin tưởng.





Theo TTXVN