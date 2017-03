Hà Nội: Hơn 80% trẻ khuyết tật được giáo dục để hòa nhập

Theo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, tới nay TP đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Như vậy Sở đã hoàn thành trước một năm so với kế hoạch TP đề ra và trước hai năm so với toàn quốc.