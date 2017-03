Hà Nội khởi công hàng loạt trường mầm non

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến nay 3 dự án xây dựng trường mầm non đã triển khai đạt yêu cầu đó là trường mầm non phường Thanh Nhàn (Q. Hai Bà Trưng), khởi công từ tháng 3, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 8 tới. Trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua trên địa bàn quận Đống Đa cũng đã khởi công 2 trường mầm non ở Láng Thượng và Trung Liệt.







Hà Nội đang nỗ lực xây trường mầm non nhằm xóa tình cảnh trắng đêm nộp hồ sơ cho con đi học.

Đối với trường mầm non tại số 53 Lê Đại Hành (Q. Hai Bà Trưng) cũng đã được khởi công trong tháng 5. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, Công ty phát triển Hà Nội - Cali hữu hạn chưa cử nhân viên tham gia tổ công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ công tác kiểm đếm tài sản trên đất và tính toán kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy định.Trường mầm non tại số 100 Thái Thịnh (Q. Đống Đa) đã có phương án địa điểm chuyển đến cho doanh nghiệp tại lô đất ở khu đô thi mới Cầu Giấy diện tích khoảng 3000m2. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có công văn đồng ý đề xuất Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất trình phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.Đến nay, kế hoạch xây dựng 3 trường còn lại cũng vướng một số vấn đề nhất định trong việc chuyển doanh nghiệp đến địa điểm mới. Đối với diện tích đất chuyển đến phục vụ di chuyển cơ sở tại 2 địa điểm thuộc quận Hai Bà Trưng của Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị và Công ty nhà nước Một thành viên đầu tư Việt Hà đã được các sở ngành thống nhất đề xuất thành phố chuyển xuống khu đất thuộc phường Khương Đình (Q. Thanh Xuân).Tuy nhiên, ngày 20/4 vừa qua UBND Quận Thanh Xuân có văn bản đề nghị thành phố xem xét, bối trí cho doanh nghiệp tới địa điểm khác do quận cũng đang thiếu trường học, khu vực phòng thủ của quân sự quận và khu vui chơi, giải trí… Quận Thanh Xuân cũng dự kiến xây dựng cơ sở trên ở khu vực này.Đối với các công việc liên quan đến ví trí, diện tích khu đất chuyển đến phục vụ di chuyển cơ sở tại 89 Lương Đình Của, của Công ty cổ phần Nhựa Y tế Mediplas, công ty nay đã có văn bản thống nhất về khu đất giới thiệu tại Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm (Hoàng Mai), Sở Quy hoạch kiến trúc đã đề xuất thành phố chọn địa điềm này. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội cho biết chưa xem xét đề nghị trên của Sở Quy hoạch kiến trúc về địa điểm nêu trên do quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm chưa được phê duyệt.