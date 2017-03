Hà Nội: Không khuyến khích các trường thay đổi mẫu đồng phục

Đó là một trong những nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2013 - 2014 mà Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện.



Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu, vào đầu năm học, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch để khuyến khích tiết kiệm và có thể chia sẻ cùng anh chị em trong gia đình và các bạn có hoàn cảnh khó khăn (nhất là đối với học sinh ở những vùng khó khăn). Hiệu trưởng các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới (hoặc chưa kịp mua đồng phục) mà không được vào trường học.



Sở GD-ĐT Hà nội quy định, đồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương; được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận; dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.



Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm của thành phố, Sở GD-ĐT không khuyến khích các nhà trường thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Nếu nhà trường thấy thật sự cần thiết phải thay đổi thì phải có sự bàn bạc cụ thể và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.









Học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam.



Theo Hồng Hạnh (DT)



Về học phí, Sở yêu cầu, năm học 2013 - 2014 các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện thu học phí theo Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND thành phố và Hướng dẫn số 3086/LN:GD&ĐT-TC-LĐTB&XH của Liên ngành về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội.Về thu khác, trong khi chưa có văn bản mới của của UBND Thành phố hướng dẫn, các đơn vị thực hiện theo Thông báo số 221/TB-UBND ngày 15/8/2012 của UBND Thành phố về chuẩn bị hướng dẫn mức thu học phí, chi phí học tập khác, các khoản thu hộ chi hộ chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013 và văn bản số 8568/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/9/2012 của Sở GD-ĐT Hà Nội.Cụ thể,ngoài học phí, các trường chỉ được thu những khoản như: Khoản thu hộ: bảo hiểm y tế học sinh. Có 4 khoản thu được phép thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinhgồm: khoản thu phục vụ bán trú, khoản thu học 2 buổi/ngày, tiền học phẩm và khoản thu nước uống tinh khiết cho học sinh.Đối với khoản phục vụ bán trú, tiền ăn, thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Chăm sóc bán trú, không quá 150.000 đồng/HS/tháng đối với khối mầm non và tiểu học, THCS; trang thiết bị phục vụ bán trú, không quá 150.000 đồng/HS/năm học đối với khối mầm non và không quá 100.000 đồng/HS/năm học đối với khối tiểu học và THCS.Đối với học 2 buổi/ngày, không quá 100.000 đồng/HS/tháng đối với khối tiểu học và không quá 150.000 đồng/HS/tháng đối với khối THCS. Đối với khoản thu học phẩm, không quá 150.000 đồng/HS/năm học đối với khối mầm non. Đối với khoản thu nước uống tinh khiết cho học sinh, không quá 12.000 đồng/HS/tháng.Về tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014, sở yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng khung cảnh sư phạm, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ năm học mới đảm bảo theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học. Đối với các trường đang xây dựng, sửa chữa cần đẩy nhanh tiến độ và chú ý công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh, giáo viên.Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2013 - 2014, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình và nội dung buổi lễ. Có phương án tổ chức lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết xấu; đảm bảo tổ chức Lễ khai giảng gọn gàng, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới; không được yêu cầu học sinh tập dượt khai giảng quá nhiều ngày trước ngày khai giảng. Các trường gần đường giao thông cần phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh trước cổng trường.Tổ chức lễ khai giảng theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của ngành, không tự ý tổ chức lễ khai giảng trước thời gian quy định (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Sở GD-ĐT). Các đơn vị, trường học báo cáo lịch khai giảng năm học mới của nhà trường để các đồng chí lãnh đạo địa phương về tham dự nhằm động viên thầy và trò nhà trường trong năm học mới.