Hà Nội: Không tính ngày nghỉ học do lũ vào kết quả cuối năm

Ngoài ra, ông Vĩnh cũng yêu cầu các trường lưu ý kiểm tra nguồn nước uống cho học sinh và giáo viên; phối hợp với cơ quan y tế phun thuốc, tẩy trùng phòng chống các loại dịch bệnh. Mỗi phòng GD&ĐT, mỗi trường học phải có ít nhất một số điện thoại “nóng” để các cấp quản lý và phụ huynh học sinh có thể thường xuyên liên hệ.

Đặc biệt, ông Vĩnh công bố danh sách sáu phòng GD&ĐT chưa chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo về việc ứng phó với thiên tai và chưa đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh. Đó là Phòng GD&ĐT Thanh Oai (Trường tiểu học Bích Hòa); Thường Tín (Trường tiểu học Hiền Giang, Trường mầm non Minh Cường); Thanh Trì (Trường THCS Đông Mỹ); Chương Mỹ (Trường THCS Đại Yên) và Hà Đông (Trường THCS Văn Khê, Trường mầm non Sơn Ca).