Hà Nội lấy ý kiến về khung học phí mới

Cấm các khoản thu theo thoả thuận với phụ huynh

Theo dự thảo đề án, Hà Nội sẽ chia thành bốn đối tượng đóng học phí gồm: học sinh có ở các quận, thị xã; học sinh ở các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Hoài Đức; học sinh ở các huyện ngoại thành và học sinh các xã miền núi, giữa sông. Trong đó, nhóm học sinh thuộc các xã miền núi, xã giữa sông sẽ được miễn học phí.

Học phí trên địa bàn Hà Nội sẽ không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng. Ngoài mức học phí đại trà, các trường mầm non, phổ thông công lập cung cấp chất lượng chăm sóc và giáo dục cao hơn mức chất lượng tối thiểu được phép thu mức học phí cao nhưng phải công khai về chi phí, nguồn lực (cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục) và chất lượng giáo dục. Mức học phí sẽ được áp dụng cho năm học học 2010-2011 đến năm học 2012-2013.

Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết, mức thu học phí mới tăng sẽ đồng bộ với việc ngân sách đầu tư cho giáo dục vẫn tăng để bảo đảm chất lượng. Học phí mới được tính toán để bảo đảm cùng với định mức ngân sách các đơn vị đủ kinh phí cho tất cả các hoạt động dạy và học của nhà trường. Với mức thu học phí mới các đơn vị sẽ không được tự ý đề ra các khoản thu nào dưới hình thức thoả thuận hoặc để cha mẹ học sinh thu phục vụ cho hoạt động chính khoá của nhà trường vẫn xảy ra ở một số trường trong nhiều năm gần đâu như tiền nước uống, tiền vệ sinh,vv…

Không thu học phí “đồng hạng”?

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng đề cập đến những bất cập nếu triển khai đề án học phí mới như: học sinh lớp chín và lớp 11 có một khoản thu cho phần học nghề hoặc học sinh tiểu học được miễn học phí nhưng học hai buổi sẽ được tính toán như thế nào.

Mặt khác, theo Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Phúc (quận Hà Đông) Trần Thị Hạnh, ở các cấp học phổ thông khác, những đồ dùng học tập như sách, vở, bút mực… do cha mẹ học sinh tự mua sắm, nhưng với cấp học mầm non thì chủ yếu là do các trường mua sắm cho nên việc thu theo bình quân định mức các cấp học trên cơ sở thu nhập sẽ khó khăn cho các trường mầm non. Bên cạnh đó, việc thu học phí giữa nhà trẻ và mẫu giáo như nhau là chưa hợp lý vì khối nhà trẻ phải có những chế độ chăm sóc khác, khó khăn hơn.

Ở một lĩnh vực khác, theo Giám đốc Trung tâm GDTX Việt Hưng, thu học phí trên cơ sở tính bình quân học sinh là chưa hợp lý vì với các Trung tâm GDTX còn có cả học sinh là người lớn, học trong các lớp học buổi tối hoặc học sinh diện phổ cập, vận động đi học đã khó, chưa nói đến việc thu học phí như những học sinh khác mà nên thu theo chương trình đào tạo,vv…

Dự kiến, Đề án học phí trên địa bàn Hà Nội sẽ được lấy ý kiến rộng rãi và thông qua HĐND thành phố Hà Nội kỳ họp tới.

Theo Xuân Kỳ (NDĐT)