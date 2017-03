Hà Nội: Lò luyện thi hết “nóng”

Giới thiệu thêm 4 bạn sẽ được miễn phí buổi học



Dừng chân trước Trung tâm 17 - luyện thi đại học, ngõ 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, chúng tôi đã được bà chủ trung tâm đon đả giới thiệu về chất lượng lò luyện thi của mình, nào là giá cả hợp lý, chất lượng tốt, giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. khi được hỏi về số lượng học sinh (HS) ôn thi trong mỗi ca, bà chủ lò nói ngay: “Em không phải lo phòng học chật chội đâu, bây giờ bọn chị làm theo phương châm thầy chỉ dạy ít trò, như vậy thì chất lượng học mới đều, em cứ yên tâm vào mùa nóng lò luyện thi của chị còn có điều hòa và phục vụ nước uống miễn phí. Nếu em giới thiệu cho chị 4 bạn vào luyện thi cùng, chị còn miễn phí cho em buổi học”.



Lý giải cho sự hào phóng của bà chủ lò trung tâm 17 trên, chị bán nước ở gần đó giải thích: “Mọi năm mỗi lớp học ở đây có khoảng vài trăm HS, nhưng giờ đây chỉ có vài chục thôi. Ngay cả vào thời điểm này năm ngoái, các HS đến đăng ký luyện thi đông lắm, xe để còn chật ních cả sân, năm nay thì “lèo tèo lắm”.



Gần trung tâm luyện thi H1 - Tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội, chúng tôi nhặt được các tờ rơi quảng cáo luyện thi đại học chất lượng cao, giá cả hợp lý, giáo viên giỏi... Quảng cáo nhiều là vậy nhưng số lượng HS đến đăng ký học thì vẫn thưa thớt.



Có lẽ cũng vì lượng HS đến đăng ký học không quá đông nên tiền học phí cũng không tăng so với năm ngoái. Học phí mỗi tháng đối với cả 3 môn của một khối thi dao động trong khoảng 1,2 triệu đồng đến 1,4 triệu đồng. Còn nếu học theo ngày thì mỗi ca 2 tiếng mất khoảng từ 20 đến 30 nghìn đồng cho 3 tiếng. Nhân viên của một trung tâm luyện thi gần trường Đại học KHXH & NV than phiền: “Phát tờ rơi quảng cáo nhiều là vậy nhưng số lượng HS đến ôn thi cũng tăng không khả quan lắm, mỗi lớp học chỉ mấy chục HS. Hy vọng gần đến ngày thi số lượng HS đến ôn sẽ tăng cao hơn, không mơ bằng những năm trước nhưng cũng mong sao đỡ "ế” khách như bây giờ”.



Luyện thi trực tuyến tại nhà



Một số nhân viên của các trung tâm luyện thi còn cho biết thêm: “Năm nay số lượng HS đăng ký vé tháng cho cả 3 môn rất hiếm, chủ yếu là HS mua vé ngày để học thử mà tập trung vào các khối A, D, còn khối C thì ít lắm. từ sau Tết đến giờ mỗi lớp học của khối C cũng chỉ được cỡ 20-30 HS thôi”.

Tình trạng “ế” HS của các trung tâm luyện thi cũng bởi nguyên nhân, năm nay nhiều sĩ tử chọn cho mình phương pháp ôn thi trực tuyến rất hiệu quả mà không tốn kém nhiều. HS có thể tham khảo kiến thức ở rất nhiều website dạy học trực tuyến, tại đây sẽ có ngân hàng đề thi thử đại học các tất cả các môn. Các bài thi được xây dựng bám sát nội dung, cấu trúc đề thi của Bộ GD-ĐT.





Học sinh chọn luyện thi trực tuyến tại nhà.



Theo Hương Thắm ( dân trí)



Chia sẻ về phương pháp ôn thi trực tuyến, Đặng Thị Thủy (ôn thi khối A) nhận định : “Qủa là phương pháp ôn thi trực tuyến rất hay, giúp em bổ sung kiến thức kịp thời, tại đây em được xem các video bài giảng của thầy cô giáo, tự mình tìm đề thi và giải, em không mất nhiều thời gian đến lò luyện thi”.Một học sinh khác cho biết về kinh nghiệm của mình: “Em thấy ôn thi trực tuyến cũng hiệu quả, mà không tốn nhiều thời gian lắm. Năm nay em chỉ đi ôn ở lò 2 môn Lý và Hóa, còn môn Toán mình tự học và theo lớp học trực tuyến. Năm ngoái em dành quá nhiều thời gian cho cả 3 môn học tại lò, về nhà không có thời gian ôn lại bài nên kết quả vẫn không đỗ được đại học”.Còn Nguyễn Thị Thơ (ôn thi khối C) tâm sự: “Do đặc thù khối C là tự học là chính nên em quyết định tự ôn ở nhà, tham khảo tham tài liệu qua sách báo và mạng Internet. Em thấy cứ mải mê theo học các lò luyện thi mà không có thời gian ôn tập nắm chắc kiến thức thì không thể đạt được kết quả mong muốn”.