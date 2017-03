Hà Nội: một thí sinh phải bỏ thi

Thầy Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn, đồng thời là Phó Hiệu trưởng của trường, cho biết sáng nay (3-6) thí sinh vắng mặt không đến dự thi môn toán, Hội đồng thi đã báo cáo nhanh về Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo lời thầy Hùng, gia đình thí sinh này đã đến báo với nhà trường vào cuối buổi thi sáng. Trước đó, thí sinh này đã nhập viện Quân Y 103 (Hà Đông) lúc 6h30 phút. Các bác sĩ đã chuẩn đoán lâm sàng thí sinh bị đau ruột thừa.

Hội đồng coi thi đã hướng dẫn gia đình làm đơn đặc cách để miễn thi hai môn còn lại.



Thí sinh Hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội chuẩn bị máy tính trước giờ bước vào môn thi Hóa Học. Ảnh: HUY HÀ

Theo thầy Hùng, đây là thí sinh có hạnh kiểm Khá, học lực tốt. Thí sinh này đã thi được hai môn ngữ văn và vật lý, còn hai môn toán và hóa học thì không đủ sức khỏe để dự thi.

Thầy Hùng nói thêm, trong những ngày qua do thời tiết nắng nóng nên có một số thí sinh sát giờ thi mới đến trường. Song trong hai ngày, chưa có hiện tượng muộn giờ dự thi. Hội đồng thi làm đúng quy chế, không có thí sinh nào bị xử lý kỷ luật phải đình chỉ. Công tác an ninh được đảm bảo, đến nay kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trật tự và đúng quy chế.

Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào buổi thi thứ tư với hai môn tự chọn là Hóa học và Địa lý.

HUY HÀ