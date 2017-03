Hà Nội: Rét đậm, được điều chỉnh thời gian học phù hợp

Đó là những yêu cầu trong công văn khẩn mà Sở GD-ĐT Hà Nội gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện về quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho HS.



Công văn cũng nhấn mạnh: khi nhiệt độ dưới 10°C thì các trường Mầm non và Tiểu học cho HS nghỉ học. Đối với HS THCS chỉ nghỉ học khi nhiệt độ từ 7°C trở xuống.



Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, Sở đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại; phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết VTV1 vào khoảng 6 giờ hàng ngày.



Căn cứ vào thông tin này, Phòng GD- ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép chủ động quyết định có cho HS nghỉ học hay không.



Cũng trong công văn khẩn này Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trường học trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, cần bố trí lực lượng trực để quản lý những học sinh vẫn đến trường; phải đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường. Nhà trường thông báo tới cha mẹ học sinh (có thể thông qua Ban đại diện Cha mẹ HS) để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho HS trong thời gian nghỉ; tổ chức, hướng dẫn cho các em tự học tại nhà.



Cũng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ đến trường trong những ngày giá rét, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT quận, huyện chỉ đạo các nhà trường đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phòng chống rét cho HS: Rà soát, kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng... để tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp. Nhắc nhở HS mặc đủ ấm, không được bắt buộc HS phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm.



Khi có rét đậm, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung HS ngoài trời, cần đảm bảo sức khỏe cho HS khi tổ chức các giờ học thể dục ngoài trời.



Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho HS: đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường. Đặc biệt với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.





