Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ thi ĐH, CĐ

Xe buýt vẫn là phương tiện giải tỏa khách trong

kỳ thi đại học. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)



Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)



Theo đó, trong thời gian tập trung và thi (3 đợt: ngày 30/6 đến 3/7; 5/7 đến 8/7; 11/7 đến 14/7) luồng hành khách chủ yếu tập trung tại các bến xe liên tỉnh và các trường đại học, cao đẳng nên Trancerco sẽ tăng cường các tuyến tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Long Biên, Cầu Giấy, Tây Sơn...Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: “Dự kiến có khoảng 28 tuyến quá tải, cần tăng cường giải tỏa, như các tuyến xe số 03, 06, 08, 10, 11…”“Ngoài số xe dự phòng thường xuyên bằng 10% tổng số xe đang hoạt động trên mỗi tuyến, chúng tôi tăng cường thêm 70 xe dự phòng nữa trong 3 đợt thi đại học và cao đẳng thì mỗi tuyến ít nhất 2 đến 3 xe, tuyến nhiều nhất là 7 xe để đẩm bảo các tuyến xe buýt không bị quá tải,” ông Hải khẳng định.Ông Hải cũng cho biết thêm: “Khi lượng khách có tăng quá nhanh trong thời gian ngắn thì các đơn vị vận tải xe buýt sẽ tiến hành rút ngắn khoảng cách thời gian xuất phát giữa các xe trên cùng tuyến…”Ngoài ra, Tổng công ty vận tải Hà Nội còn bố trí 2.500 cuốn sổ tay hướng dẫn hành khách đi xe buýt cũng được phát miễn phí cho hành khách tại các bến xe liên tỉnh và các điểm trung chuyển.Bên cạnh đó, Tổng công ty vận tải Hà Nội đã trao tặng 1000 vé xe buýt miễn phí và hỗ trợ hơn 50 chuyến xe đưa đón thanh niên tình nguyện xuống các địa phương để hộ trợ nhân dân các tỉnh.Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, Tổng công ty vận tải và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố như Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, giải tỏa hành khách và đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho phương tiện, hành khách đi xe.Phối hợp với lực lượng sinh viên tình nguyện hướng dẫn, giải đáp các thông tin về mạng lưới tuyến xe buýt, đặc biệt thông tin hướng dẫn chọn tuyến xe buýt từ các bến xe, trạm trung chuyển đến các trường đại học, cao đẳng và khu dân cư.