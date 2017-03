Hà Nội thành lập năm đoàn kiểm tra thu, chi đầu năm học

Trong đó, các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định 51 của UBND TP Hà Nội gồm: Thu, chi phục vụ bán trú; thu, chi phục vụ học hai buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; thu, chi học phẩm học sinh trong các trường mầm non; thu, chi nước uống tinh khiết; thu, chi sửa chữa nhỏ.

Đối với khoản thu may đồng phục, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết: Rút kinh nghiệm năm ngoái có trường bắt học sinh may đồng phục với giá bằng cả một tạ thóc nên năm nay Sở yêu cầu các trường lựa chọn những mẫu đồng phục phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương, được sự đồng thuận của từng cha mẹ và không nhất thiết phải may mới đồng phục. Ông Thống cũng cho biết về vấn đề thu, chi đầu năm học, Sở đã có yêu cầu các trường không tập trung thu vào ngay từ đầu năm học để giảm áp lực.

Cũng theo vị phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, trong tháng 9 này, Sở GD&ĐT TP Hà Nội sẽ tổ chức năm đoàn đi kiểm tra về tình hình thu, chi đầu năm học tại 30 quận, huyện, thị xã. Được biết năm học mới này, TP Hà Nội đón hơn 1,5 triệu học sinh ở các cấp học.

N.ANH (Theo VOV)