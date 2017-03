Hà Nội "thúc" xây dựng thêm trường mầm non

Sau khi xem xét các báo cáo của các quận, huyện về tình hình đầu tư xây dựng trường mầm non, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo, tại những phường chưa có hoặc còn thiếu trường mầm non, những địa điểm đã được quy hoạch xây dựng trường mầm non phải khẩn trương thu hồi đất để xây dựng trường mầm non phục vụ nhân dân.



Cha mẹ chật vật ngồi đợi thâu đêm để con được tới trường Cha mẹ chật vật ngồi đợi thâu đêm để con được tới trường

Đối với những khu đất để hoang hóa, những khu đất đã giao cho các tổ chức, cá nhân nhưng chậm sử dung, sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả phải thu hồi để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng trường phục vụ nhu cầu nhân dân.

Bà Ngọc chỉ rõ quận Đống Đa cần thu hồi diện tích đất của hợp tác xã Thương mại và dịch vụ Láng Thượng gần phố Chùa Láng có diện tích 1988m2 để xây dựng trường mầm non công lập phường Láng Thượng và thu hồi 3068m2 của Công ty Xuất nhập khẩu mây tre đan Việt Nam tại số 100 Thái Thịnh, để xây dựng trường mầm non công lập phường Ngã Tư Sở.

Quận Đống Đa cũng phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn phường Phương Mai và phường Trung Liệt đã giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhưng chậm sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi xây dựng các công trình xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng trường mầm non.

Đối với quận Hai Bà Trưng bà Ngọc yêu cầu xây dựng trường mầm non công lập phường Thanh Nhàn tại khu đất rộng 400m2 của trạm y tế phường cũ và một phần diện tích đất công cộng. Phần diện tích đất rộng 1313m2 của công ty bia Việt Hà cũng bị thu hồi để xây dựng trường mầm non công lập Thanh Nhàn…

Ngoài ra, Phó chủ tịch cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng rà soát, đề xuất địa điểm xây dựng trường mầm non Lê Đại Hành. Khẩn trương xây dựng trường tiểu học tại 114 Mai Hắc Đế cho trường tiểu học Bà Triệu và chuyển cơ sở cũ của trường tiểu học Bà Triệu cho trường mầm non phường Lê Đại Hành.

Phó Chủ tịch yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 và năm 2012. Do vậy, phải giải quyết nhanh nhất các trình tự, thủ tục có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ giao đất, đầu tư xây dựng trường mầm non.

Theo Quang Phong (Dân trí)