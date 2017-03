Hà Nội: Trường học “lao đao” vì sự cố mất nguồn nước

Gần cuối giờ chiều nay 7/2, Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 vẫn ở tình trạng nước chưa về đến nơi cho dù có nguồn tin sự cố đã được khắc phục. Cô Đoàn Thị Thuấn - phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Sở dĩ trường vẫn hoạt động được là do mua được hai téc nước. Nếu không thì đã phải cho HS nghỉ học rồi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, với đặc thù cấp học mầm non nên cần có nhiều nước sinh hoạt để phục vụ công tác ăn bán trú, vệ sinh cho trẻ…nhưng bể ngầm chứa của trường Lý Thái Tổ chỉ được khoảng vài khối. Vì thế lượng nước ở bể chứa chỉ sử dụng chỉ đảm bảo cho nửa ngày sử dụng.







Nước đã qua sử dụng tiếp tục được chứa lại để dùng vào công tác dọn dẹp vệ sinh.

Một trong những giải pháp tiết kiếm nước của trường mâm non là dùng dung dịch sát khuẩn khô.

Theo Nguyễn Hùng (DT)



Trước khi sự cố xảy ra, rất may là nhà trường đã gọi được nước uống tinh khiết với số lượng tương đối lớn nên khi mất nước thì toàn bộ nguồn nước này ngoài việc dùng để uống còn phục vụ luôn cả việc nấu ăn. Bên cạnh đó, trường còn mua được mỗi ngày một téc nước phục vụ công tác vệ sinh (nguồn nước này chưa đảm bảo nên nhà trường không dùng để nấu ăn - PV).“Mất nước khiến hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng khá nhiều. Từ việc dùng nước như tiết kiệm rồi đến cả khâu tích trữ nước đã qua sử dụng để dùng vào việc dọn dẹp vệ sinh cũng được tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra đối với HS, để tiết kiệm nước khi rửa tay trước và sau khi ăn, trường đành phải sử dụng dung dịch sát khuẩn khô” - cô Thuấn bày tỏ nỗi khổ trong những ngày bị mất nước.Tuy nhiên, không phải trường mầm non nào cũng được may mắn như vậy. Chẳng hạn như sáng nay trường Lý Thái Tổ 2 bắt buộc phải cho HS nghỉ học vì nguồn nước của nhà trường cạn kiệt trong khi trường lại không thể đàm phán để mua.Theo bà Thu Hà - phó phòng Giáo dục Quận Thanh Xuân, mặc dù hai ngày mất nước nhưng do các trường có bể ngầm nên vẫn duy trì cho đến hôm nay, song đang ở mức cạn kiệt. Tuy nhiên, các nhà vệ sinh không thể đảm bảo so với những ngày trước đây. Nếu ngày mai (8/2) mà nước vẫn chưa có thì nguy to.Trường THPT Lý Thái Tổ được coi là có nguồn nước dự trữ dồi dào khi mà có đến hai bể chứa với dung tích 100 khối, một bể nước sạch và một bể chỉ dành cho công tác cứu hỏa. Tuy nhiên khi bị mất nguồn nước cấp, trường đành phải lấy nguồn nước cứu hỏa để dùng cho nhà vệ sinh.“Do trường đào tạo cả cấp THCS và THPT, bên cạnh đó lại còn tổ chức ăn bán trú nên lượng nước tiêu thụ cho một ngày rất lớn. Hiện tại bể nước sạch chỉ còn ngót chưa đến 10 khối. Nếu ngày mai vẫn chưa có nước thì bắt buộc chúng tôi phải mua nước nhưng cũng chưa biết có mua được không” - hiệu trưởng nhà trường tâm sự.Theo khảo sát của chúng tôi, sau gần 4 ngày khắc phục sự cố, một số địa bàn của quận Thanh Xuân đã được cấp nước trở lại nhưng vẫn còn nhiều nơi mỏi mòn “ngóng trông” vì chưa thấy nước về.