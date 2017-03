Hà Nội: Tuyển 26.000 biên chế giáo viên mầm non

Ông Đàm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, cho biết quận đã đăng thông tin tuyển dụng giáo viên trên báo 10 số liền mà không nhận được một hồ sơ đăng ký thi tuyển nào. Đó không phải là những trường nhỏ, kém chất lượng mà đều là những trường chất lượng cao của quận, đạt chuẩn quốc gia.





Có giáo viên hưởng lương 250.000 đồng/tháng!





Không chỉ không tuyển được giáo viên mà các trường mầm non của Hà Nội còn lao đao trước tình trạng “chảy máu chất xám” từ trường công lập sang tư thục. Bà Cao Thị Bích Lan, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết trong năm 2010 đã phải ký hồ sơ cho hơn 10 trường hợp giáo viên các trường mầm non công lập xin chuyển sang trường tư thục với lý do để nâng cao đời sống.





Theo khảo sát của Sở GD-ĐT Hà Nội tại huyện Mỹ Đức, có những giáo viên, nhân viên hợp đồng chỉ được hưởng lương chỉ 250.000 đồng/tháng. Một con số thật khó tin.





Một lớp học của Trường Mẫu giáo Hoa Sen - TP Hà Nội





Bà Lan khẳng định nếu không sớm giải quyết ổn thỏa chế độ chính sách cho giáo viên mầm non thì họ sẽ bỏ việc hoặc tìm đến những nơi trả mức lương đủ sống hơn.





Chủ trương 3 năm vẫn nằm trên giấy





Không chỉ thiếu giáo viên, nhiều trường mầm non ở TP Hà Nội còn rơi vào tình trạng khan hiếm cán bộ quản lý. Bà Lã Thị Bích Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, cho biết có những trường số lượng trẻ rất lớn nhưng chỉ có hiệu trưởng mà không có hiệu phó. Huyện Thanh Trì còn thiếu tới 16 cán bộ quản lý các trường mà không có nguồn tuyển để bổ nhiệm.





TP Hà Nội đã có chủ trương xét duyệt biên chế với giáo viên mầm non chuyển từ bán công sang công lập tự chủ tài chính. Tuy nhiên, chủ trương này đã có từ 3 năm nay nhưng vẫn chưa triển khai được. Chính điều này là nguyên nhân khiến cho các giáo viên mầm non chán nản, không còn thiết tha với việc thi tuyển vào các trường mầm non công lập.



Giải thích lý do của sự chậm trễ này, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng vì còn chờ HĐND TP phê duyệt. Theo đó, hơn 26.000 giáo viên mầm non hợp đồng sẽ được hưởng các chế độ chính sách như nhân viên nhà nước (được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm...) từ năm 2011 và được tuyển dụng vào biên chế. Trước mắt, ngay trong năm 2011, hơn 4.900 giáo viên mầm non sẽ được tuyển vào biên chế để phục vụ mục tiêu phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi.